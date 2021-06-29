Прожиточный минимум вырастет: на сколько поднимут выплаты украинцам до конца 2021 года
29 июня 2021 , 19:22Читати новину українською
Источник:24 канал
С 1 июля 2021 года в Украине вырастет прожиточный минимум, который непосредственно влияет на социальные и трудовые выплаты. Первое повышение произойдет уже в июле.
Как будет расти прожиточный минимум в 2021 году
За год прожиточный минимум вырастет на 204 гривны, или на 9,3% при запланированной инфляции на уровне 7,3%, согласно с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год. Его повышение запланировано в два этапа.
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Первый этап (с 1 июля 2021 года)
- Сейчас прожиточный минимум составляет 2 189 гривен.
- Вырастит – на 2 294 гривны, то есть на 4,8%.
Второй этап (с 1 декабря 2021 года)
Зимой прожиточный минимум украинцам повысят до 2 393 гривен, то есть на 99 гривен, или на 4,3%.
Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2 102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1 600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января – 1 769 гривен, с 1 июля – 1 854 грн, с 1 декабря – 1 934 гривны.