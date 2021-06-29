Как будет расти прожиточный минимум в 2021 году

За год прожиточный минимум вырастет на 204 гривны, или на 9,3% при запланированной инфляции на уровне 7,3%, согласно с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год. Его повышение запланировано в два этапа. 

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Первый этап (с 1 июля 2021 года)

  • Сейчас прожиточный минимум составляет 2 189 гривен.
  • Вырастит  на 2 294 гривны, то есть на 4,8%. 

Второй этап (с 1 декабря 2021 года)

Зимой прожиточный минимум украинцам повысят до 2 393 гривен, то есть на 99 гривен, или на 4,3%. 

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет: с 1 января  1 921 гривна, с 1 июля 2 013 гривен, с 1 декабря 2 100 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2 395 гривен, с 1 июля 2 510 гривен, с 1 декабря 2 618 гривен;
  • трудоспособных лиц: с 1 января 2 270 гривен, с 1 июля 2 379 гривен, с 1 декабря 2 481 гривна;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января 2 102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2 102 гривны;
  • трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 1 600 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 1 769 гривен, с 1 июля 1 854 грн, с 1 декабря 1 934 гривны.