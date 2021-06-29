За год прожиточный минимум вырастет на 204 гривны, или на 9,3% при запланированной инфляции на уровне 7,3%, согласно с законом о государственном бюджете Украины на 2021 год . Его повышение запланировано в два этапа.

Интересно знать Какие из экологически чистых автомобилей сегодня наиболее выгодные

Первый этап (с 1 июля 2021 года)