Прожиточный минимум увеличат до "реальной величины": как будут расти выплаты
В Украине планируют увеличить размер прожиточного минимума до "реальной величины". Соответствующую дорожную карту разработало Министерство социальной политики.
Источник:Министерство социальной политики
Согласно дорожной карте, увеличение прожиточного минимума состоится в 3 этапа. Повышение будет происходить на определенный процент ежегодно.
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Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые поддержало правительство и уже передали в Верховную Раду. Они предусматривают:
- новую методологию определения и применения прожиточного минимума;
- введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий)
- введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.
Как будут расти выплаты
- в 2022 году – на 14%, то есть прожиточный минимум составит 2 587 гривен;
- в 2023 году – на 15% – 2 975 гривен;
- в 2024 году – на 25% – 3 719 гривен.
Почему это важно
Прожиточный минимум – это основа, от которой отталкиваются при формировании размера пенсий, стипендий, минимальных зарплат и социальных выплат. Понятно, что когда занижен прожиточный минимум, то и другие выплаты занижены также.
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Справедливый прожиточный минимум сделает работу в государственной службе более конкурентоспособной на рынке труда, ведь зарплаты в госсекторе относительно низкие, поскольку формируются с учетом прожиточного минимума.
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