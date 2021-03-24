В Украине планируют увеличить размер прожиточного минимума до "реальной величины". Соответствующую дорожную карту разработало Министерство социальной политики.

Согласно дорожной карте, увеличение прожиточного минимума состоится в 3 этапа. Повышение будет происходить на определенный процент ежегодно.

Важно Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум с 2021 года поднимут

Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые поддержало правительство и уже передали в Верховную Раду. Они предусматривают:

новую методологию определения и применения прожиточного минимума;

введение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий)

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

Обратите внимание! В министерстве подчеркнули, что ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, не будет уменьшена.

Как будут расти выплаты

в 2022 году – на 14%, то есть прожиточный минимум составит 2 587 гривен;

в 2023 году – на 15% – 2 975 гривен;

в 2024 году – на 25% – 3 719 гривен.

Почему это важно

Прожиточный минимум – это основа, от которой отталкиваются при формировании размера пенсий, стипендий, минимальных зарплат и социальных выплат. Понятно, что когда занижен прожиточный минимум, то и другие выплаты занижены также.

Актуально Минимальная зарплата в 2021: размер и последствия повышения

Справедливый прожиточный минимум сделает работу в государственной службе более конкурентоспособной на рынке труда, ведь зарплаты в госсекторе относительно низкие, поскольку формируются с учетом прожиточного минимума.