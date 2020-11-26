С 1 декабря в Украине растет прожиточный минимум. Из-за этого выплаты, которые к нему привязаны, вырастут. Это пенсии, пособие по безработице, пособие на детей и алименты.

Как вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум пересматривают дважды за год. Первый раз его повысили в июле, теперь в декабре украинцев ждет второе поднятие прожиточного минимума на 71 гривну до 2 189 гривен. Это общий показатель. Как увеличение прожиточного минимума повлияет на выплаты украинцам – в материале Экономика 24.

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По категориям прожиточный минимум будет таким:

Для детей в возрасте до 6 лет – ​ 1 921 гривна;

гривна; Для детей в возрасте 6 – 18 лет – ​ 2 395 гривен;

гривен; Для трудоспособных лиц – 2 270 гривен;

гривен; Для лиц, утративших трудоспособность – ​1 769 гривен.

Зарплата

Минимальная зарплата прямо не привязана к прожиточному минимуму, а значит в декабре останется на уровне 5 тысяч гривен. Правда, в таком размере это последний месяц, ведь в январе планируют поднять зарплату до 6 тысяч гривен.

Однако к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 декабря она составит 2 270 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.

Пособие по безработице

Размер этой помощи частично прикреплен к прожиточному минимуму. Однако не минимальная сумма. Она и в дальнейшем останется 650 гривен (на время карантина – 1 тысяча гривен). Зато максимальный размер помощи увеличится до 9 080 гривен, ведь это четыре прожиточных минимума.

Статус безработного во втором квартале имели около 500 тысяч человек. Отметим, что на время карантина упростили условия получения статуса безработного и соответственно пособия. Пошаговую инструкцию читайте в нашем материале Пособие по безработице 2020: сколько и кому платят.

Минимальная пенсия

С 1 декабря вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому пенсионеры будут получать как минимум 1 769 гривен, на 57 гривен больше.

В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, работавшим более 30 лет и мужчинам, работавшим более 35 лет за каждый дополнительный год будут платить 17,69 гривны ежемесячной надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.

Одиноким 80-летним украинцам по решению Кабмина начисляют 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В декабре это будет 707 гривен 60 копеек.

Минимальный размер алиментов

Минимальный размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории:

для детей в возрасте до 6 лет – 960,5 гривен;

гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1197,5 гривен.

Рекомендованные выплаты, к которым суд может обязать, вдвое выше – 1 921 гривна и 2 395 гривен соответственно.

Помощь на детей

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство:

на детей в возрасте до 6 лет – 4 803 гривны;

гривны; на детей в возрасте 6 – 18 лет – 5 988 гривен.

Это 2,5 прожиточных минимума.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство составит 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 6 724 гривны;

гривны; на детей от 6 до 18 лет – 8 383 гривны.

Декретные выплаты

Если женщина работает или является ФОП, то ее декретные выплаты зависят от размера зарплаты или дохода. Если женщина безработная, то может рассчитывать по крайней мере на 25% от прожиточного минимума. Поэтому за 126 календарных дней можно будет получить минимум 2 383 гривны.

Пакет малыша

Пакет малыша составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. С 1 декабря это 5 763 гривны.

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Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальных потребностей людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту №3515.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В октябре 2020 фактический прожиточный минимум составил 3 769 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 320 гривен), для детей до 6 лет – 3 528 гривен, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 343 гривны, для трудоспособных лиц – 3 918 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 867 гривен), для лиц, которые потеряли работоспособность, – 3 176 гривен.