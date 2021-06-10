Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы

Около 2 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы прожить в Украине. По крайней мере именно такая сумма прописана в законодательстве. В Раде поддержали законопроект, который может ощутимо поднять прожиточный минимум. Экономика 24 рассказывает как это повлияет пенсии, зарплаты и штрафы.

Верховная Рада 2 июня приняла в первом чтении законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение. Ко второму чтению могут внести определенные изменения, но сейчас предлагают следующие нововведения.

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Новый прожиточный минимум

В Украине предлагают перейти на новую методологию расчета прожиточного минимума. В 2022 году он будет на уровне 41% от средней зарплаты за 2020 год + инфляция, которую прогнозируют на 2021 год. Ежегодно, прожиточный минимум будет расти на 1% относительно средней зарплаты вплоть до 2031 года, когда он составит 50%.

Рассчитаем примерно, как увеличится прожиточный минимум в 2022 году. В 2020 году средняя зарплата была 11 591 гривна. Предположим, что уровень инфляции в 2021 году будет на уровне 8% (прогноз НБУ ). В таком случаеЭто в 2,5 раза больше, чем сейчас.

Если в течение 3 месяцев фактический прожиточный минимум будет на 10% выше того, который установила Верховная Рада, приняв госбюджет, то его могут пересмотреть. То есть при нормальных условиях прожиточный минимум будет одинаковым в течение года. Сейчас его пересматривают дважды в год.

Почему прожиточный минимум необходимо поднять

Какой прожиточный минимум сейчас

Сейчас прожиточный уровень – это 2 189 гривен. В этом году в бюджете предусмотрели его увеличение еще два раза. 1 июля его поднимут до 2 294, а 1 декабря – до 2 393 гривен.

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальные потребности людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и оплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание, и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку в результате занижения его размеров были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, помощи малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В мае 2021 года фактический прожиточный минимум составлял 4 259 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 880 гривен). То есть в 2,2 раза больше, чем установленный законом.

Главные изменения

Прожиточный минимум могут существенно поднять, но пенсионерам и людям, чья зарплата к нему привязана, не следует радоваться, так как эти выплаты могут отвязать от прожиточного минимума.

Минимальная пенсия

Сейчас минимальная пенсия равна 100% прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц – 1 769 гривен. Однако при условии принятия законопроекта минимальные пенсии не увеличатся в 2,5 раза.

В законопроекте указали, что в 2022 году при формировании размера пенсий учтут 44% прожиточного минимума, и ежегодно этот процент будут увеличивать на 2 до тех пор, пока в 2041 минимальная пенсия не составит все 100% от прожиточного минимума. По расчетам 24 канала, минимальная пенсия в 2022 году может составить 1 965 гривен.

Социальные выплаты

Сейчас ряд социальных выплат привязан к прожиточному минимуму. Отдельно:

Порог на получение налоговой социальной льготы – 1,4 прожиточных минимума;

Базовая налоговая социальная льгота – половина прожиточного минимума;

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство – 2,5 прожиточного минимума;

Помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи;

В законопроекте предлагают отдельно формировать размер социальной помощи малообеспеченным в ежегодном госбюджете. Таким образом, социальные выплаты не будут зависеть от прожиточного минимума. Это также касается штрафов.

Должностной оклад

Авторы законопроекта предлагают изменить подход к установлению размеров должностных окладов: они будут зависеть не от прожиточного минимума, а от минимального размера должностного оклада для соответствующих категорий работников. Его предлагают утверждать ежегодно в госбюджете.

Авторы законопроекта отмечают, что справедливый прожиточный минимум сделаетна рынке труда, потому что зарплаты в госсекторе относительно низкие, так как формируются с учетом прожиточного минимума.

К слову, новый законопроект устраняет требование, согласно которому минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума.

Прожиточный минимум по категориям

Сейчас прожиточный минимум разный для разных категорий населения: взрослых, детей и нетрудоспособных. Это понятно, ведь расходы на ребенка – выше, чем на взрослого. Так же, как взрослый тратит больше, чем нетрудоспособный человек. Новый законопроект может уравнять прожиточный минимум для всех.

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Прожиточный минимум в бюджетной декларации

Несмотря на то, что депутаты поддержали законопроект о пересмотре формирования прожиточного минимума, в бюджетной декларации уже отметили каким будет размер до 2024 года.

С января 2022 года – 2 393 гривны;

С января 2023 года – 2 589 гривен;

С января 2024 года – 2 778 гривен.

Эти суммы существенно отличаются от тех, которые предусмотрели в законопроекте №3515. Какими они будут в реальности – покажут результаты голосования во втором чтении.