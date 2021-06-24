Пенсии и соцвыплаты в июле вырастут: прожиточный минимум повысился

С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум. Поэтому выплаты, которые к нему привязаны, возрастут. Это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей и алименты.

Как возрастет прожиточный минимум

В этом году в Украине предусмотрели два повышения прожиточного минимума 1 июля и 1 декабря. Поэтому с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 105 гривен до 2 294 гривен. Это общий показатель. Как увеличение прожиточного минимума повлияет на выплаты украинцам – в материале 24 канала.

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По категориям прожиточный минимум будет таким:

Для детей до 6 лет – 2013 гривен;

до 6 лет – 2013 гривен; Для детей 6-18 лет – 2510 гривен;

Для трудоспособных лиц – 2379 гривен;

Для лиц, утративших трудоспособность – 1854 гривны.

Зарплата

Несмотря на то, что повышают прожиточный минимум, минимальную зарплату повысят только в декабре – до 6500 гривен, а потому в июле она останется на уровне 6 тысяч гривен.

Пособие по безработице

Размер этой помощи частично прикреплен к прожиточному минимуму. Однако не минимальная сумма.

Минимальная помощь

В июле еще продлится карантин, а поэтому минимальная выплата по безработице – 1000 гривен в месяц для тех, кто за последний год имеет менее 6 месяцев страхового стажа.

в месяц для тех, кто за последний год имеет менее 6 месяцев страхового стажа. Кто имеет более 6 месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев – минимальная помощь составляет 1800 гривен, сообщает Гоструда.

Что такое страховой стаж Это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд. Сейчас минимальный социальной взнос составляет – 1320 гривен.

Максимальная помощь

Зато максимальный размер пособия по безработице таки прикреплен к прожиточному минимуму и в июле увеличится до 9 516 гривен, ведь это четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет – 55%;

от 6 до 10 лет – 60%;

свыше 10 лет – 70%.

Отметим, что на время карантина упростили условия получения статуса безработного и соответственно помощи. Пошаговую инструкцию читайте в нашем материале.



Пособие по безработице в 2021 году / Инфографика 24 канала

Минимальный размер пенсии

С 1 июля вырастет минимальная пенсия, поскольку она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому пенсионеры будут получать как минимум 1 854 гривны.

В то же время растет надбавка на выслугу лет. Женщинам, которые работали более 30 лет и мужчинам, которые работали более 35 лет за каждый дополнительный год будут платить 18,54 гривны надбавки к пенсии. Это 1% от минимальной пенсии.

В июле также проведут индексацию пенсий, о чем рассказали в Минсоцполитики.

В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 миллиона пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018 – 2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере,

– подчеркнула министр Лазебная.

Добавим, что в июне перерасчет сделали для 313 тысяс пенсионеров. Их выплаты в среднем увеличили на 193 гривны.

Минимальный размер алиментов

Гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Поэтому на детей до 6 лет с 1 июля нужно платить 1007 гривен в месяц, на старших детей – 1225 гривен.

Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если доход достаточен, то суд может обязать одного из родителей платить как минимум рекомендованную сумму алиментов, что равна одному прожиточному минимуму. С 1 июля это:

2 013 гривен для детей до 6 лет;

для детей до 6 лет; 2 510 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Помощь на детей

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

на детей в возрасте до 6 лет – 5 032 гривны;

на детей 6-18 лет – 6 275 гривен.

Это 2,5 прожиточных минимума.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство будет составлять 3,5 размера прожиточного минимума:

на детей до 6 лет с инвалидностью – 7 045 гривен;

на детей от 6 до 18 лет – 8 785 гривен.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальных потребностей людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и оплату коммунальных услуг. Его хватает на питание и то не всегда.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики. В мае 2021 года фактический прожиточный минимум составлял 4 305 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 933 гривен). То есть в 2,2 раза больше, чем установленный законом.

Прожиточный минимум в 2022 году

Верховная рада 2 июня приняла в первом чтении законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его существенное повышение.

Журналисты 24 канала подсчитали, что по новой методологии прожиточный минимум в 2022 году может быть на уровне 5 132 гривен, то есть в 2,5 раза больше, чем сейчас. Подробно о законопроекте рассказываем в материале Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы.