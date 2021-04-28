Минцифры предлагает заложить в прожиточный минимум стоимость мобильной связи и интернета
В Минцифры считают, что набор, который сейчас внесен в так называемый прожиточный минимум – недостаточен. Ведь, кроме продуктов питания и стандартного перечня непродовольственных товаров и услуг, люди активно используют мобильную связь и интернет.
Источник:телеграм Минцифры
Ежегодно прожиточный минимум обновляют. Перечень товаров и услуг меняют – учитывая новые фактические потребности населения.
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Интернет – это уже базовая потребность человека
Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету – тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы,
– отметили в ведомстве.
Аргументы министерства, чтобы внести стоимость этих услуг в прожиточный минимум:
- Позволяют оперативно вызвать скорую помощь или полицию.
- Учиться онлайн.
- Работать дистанционно.
- Планировать отдых и покупать билеты для путешествий.
- Жаловаться на коррупционеров.
- Обращаться к власти.
- Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.
Это предложение ведомство уже передало в Верховную Раду – через комитет цифровой информации.
Что такое прожиточный минимум?Это стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.
С 1 января по 30 июня 2021 года установлен такой прожиточный минимум:
– дети до 6 лет – 1921 гривна,
– дети от 6 до 18 лет – 2395 гривен,
– трудоспособные лица – 2270 гривен,
– лица, утративших трудоспособность – 1769 гривен.
Данные Минфина
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