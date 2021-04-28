В Минцифры считают, что набор, который сейчас внесен в так называемый прожиточный минимум – недостаточен. Ведь, кроме продуктов питания и стандартного перечня непродовольственных товаров и услуг, люди активно используют мобильную связь и интернет.

Ежегодно прожиточный минимум обновляют. Перечень товаров и услуг меняют – учитывая новые фактические потребности населения.

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Интернет – это уже базовая потребность человека

Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету – тоже базовые потребности человека. Они экономят время и финансовые ресурсы,

– отметили в ведомстве.

Аргументы министерства, чтобы внести стоимость этих услуг в прожиточный минимум:

Позволяют оперативно вызвать скорую помощь или полицию.

Учиться онлайн.

Работать дистанционно.

Планировать отдых и покупать билеты для путешествий.

Жаловаться на коррупционеров.

Обращаться к власти.

Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Это предложение ведомство уже передало в Верховную Раду – через комитет цифровой информации.