Реальный прожиточный минимум больше, чем вдвое, превышает официальный. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, базовый государственный социальный стандарт должен быть основой для того, чтобы определять размеры социальных гарантий и доходов. Именно они являются главным источником существования людей. Говорится про:

минимальную зарплату;

минимальную пенсию по возрасту;

ряд государственных социальных пособий.

"Важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предотвращения и сокращения масштабов бедности", – отметила Лазебная.

Отметим! Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2021 год" прожиточный минимум установили: с 1 января – 2 270 гривен, с 1 июля – 2 379 гривен, с 1 декабря – 2 481 гривна.

Если прожиточный минимум увеличивается, то автоматически происходит перерасчет выплат и необходимость нахождения дополнительных расходов бюджетов.

Изучение международного опыта

Минсоцполитики и Институт демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Украины проанализировали иностранный опыт: как за рубежом определяют прожиточный минимум и применяют его на практике. Они совместно разработали ряд законопроектов, которые предусматривают:

новый механизм определения прожиточного минимума и как его применять для основных социальных гарантий;

принятие базовой величины для социальных выплат населению и на детей, чтобы рассчитывать социальные выплаты;

введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и административных сборов.

В Министерстве соцполитики отметили, что ни одну из выплат, которую получают украинцы, не будут уменьшать.