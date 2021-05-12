Реальный прожиточный минимум больше, чем вдвое, превышает официальный. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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По ее словам, базовый государственный социальный стандарт должен быть основой для того, чтобы определять размеры социальных гарантий и доходов. Именно они являются главным источником существования людей. Говорится про:
- минимальную зарплату;
- минимальную пенсию по возрасту;
- ряд государственных социальных пособий.
"Важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством предотвращения и сокращения масштабов бедности", – отметила Лазебная.
Если прожиточный минимум увеличивается, то автоматически происходит перерасчет выплат и необходимость нахождения дополнительных расходов бюджетов.
Изучение международного опыта
Минсоцполитики и Институт демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Украины проанализировали иностранный опыт: как за рубежом определяют прожиточный минимум и применяют его на практике. Они совместно разработали ряд законопроектов, которые предусматривают:
- новый механизм определения прожиточного минимума и как его применять для основных социальных гарантий;
- принятие базовой величины для социальных выплат населению и на детей, чтобы рассчитывать социальные выплаты;
- введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и административных сборов.
В Министерстве соцполитики отметили, что ни одну из выплат, которую получают украинцы, не будут уменьшать.