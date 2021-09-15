Прожиточный минимум в 2022 году

С 1 декабря 2021 года – 2 393 гривны ;

; С 1 июля 2022 года – 2 508 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 589 гривен.

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Прожиточный минимум разнится по категориям. И это стоит учитывать при расчете социальных выплат или льгот.

Прожиточный минимум для детей в 2022 году:

С 1 декабря 2021 года для детей в возрасте до 6 лет – 2 100 гривен , а для детей 6 – 18 лет – 2 618 гривен ;

, а для детей 6 – 18 лет – ; С 1 июля 2022 года – 2 201 гривна и 2 744 гривны соответственно;

С 1 декабря 2022 года для маленьких детей – 2 272 гривны, а для тех, кто старше 6 лет, – 2 833 гривны.

Прожиточный минимум в 2022 году для тех, кто потерял трудоспособность:

С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны ;

; С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

Именно так будут расти минимальные пенсии, ведь они составляют 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Прожиточный минимум для трудоспособных в 2022 году:

Самый высокий прожиточный минимум предусмотрели для трудоспособных лиц.

С 1 декабря 2021 года – 2 481 гривна;

С 1 июля 2022 года – 2 600 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 684 гривны.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен, так как он не покрывает базовые потребности для жизни. Это проблема, потому что к нему привязаны ряд социальных выплат и пенсии.

Как доказательство того, что прожиточный минимум не соответствует реальности, Министерство социальной политики определяет ежемесячно фактический прожиточный минимум. В июле 2021 года фактический прожиточный минимум составлял 4 347 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4 981 гривна). По категориям:

для детей в возрасте до 6 лет – 3 998 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 4 907 гривен;

для трудоспособных лиц – 4 538 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 5 637 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность, – 3 675 гривен.

Альтернативный прожиточный минимум

В июне нардепы приняли законопроект №3515 в первом чтении. Если бы его приняли целиком, то в 2022 году прожиточный минимум бы вырос в 2,5 раза, правда, он бы был несколько иным по своей сути.

Размер прожиточного минимума напрямую будет зависеть от средней зарплаты и инфляции. По подсчетам 24 канала, в 2022 году прожиточный минимум мог бы быть на уровне 5 200 гривен.

Однако не следует ожидать, что следом резко вырастут минимальные пенсии и социальные выплаты. Минимальные пенсии предлагают рассчитывать не как 100% от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность, а как 44% от нового прожиточного минимума. И ежегодно увеличивать эту долю на 2%. В 2022 году это примерно 2 290 гривен. А некоторые социальные выплаты и вообще предлагают отвязать.

Пока законопроект еще ожидает рассмотрения во втором чтении, где его могут принять целиком. Но в таком случае полностью нового прожиточного минимума следует ожидать не раньше 2023 года.