Около 2 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы прожить в Украине по закону. Эта цифра существенно занижена. Каким будет прожиточный минимум в 2021 году и изменится ли его формирование?

Прожиточный минимум в 2021

С 1 декабря прожиточный минимум вырос с последующими изменениями в июле и декабре 2021 Соответствующие цифры заложили в государственном бюджете-2021, который окончательно приняли на заседании Совета 15 декабря. За решение проголосовали 289 нардепов, сообщает 24 канал.

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Прожиточный минимум в 2021:

С 1 декабря 2020 – 2189 гривен;

С 1 июля 2021 – 2294 гривны;

С 1 декабря 2021 – 2393 гривны.

Прожиточный минимум отличается по категориям. И это стоит учитывать при расчете социальных выплат или льгот.

Прожиточный минимум для детей в 2021:

С 1 декабря 2020 декабря для детей до 6 лет – 1921 гривна, а для детей 6-18 лет – 2395 гривен;

С 1 июля 2021 – 2013 гривен и 2510 гривен соответственно;

С 1 декабря 2021 для детей – 2100 гривен, а для тех, кто старше 6 лет – 2618 гривен.

Прожиточный минимум в 2021 для тех, кто потерял трудоспособность:

С 1 декабря 2020 – 1 769 гривен;

С 1 июля 2021 – 1 854 гривны;

С 1 декабря 2021 – 1 934 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных в 2021:

Самый высокий прожиточный минимум предусмотрели для трудоспособных лиц.

С 1 декабря 2020 – 2270 гривен;

С 1 июля 2021 – 2379 гривен;

С 1 декабря 2021 – 2481 гривна.

Почему прожиточный минимум не соответствует действительности

Прожиточный минимум в Украине занижен. Он не предусматривает реальные потребности людей на одежду, транспорт, средства гигиены, не говоря уже об аренде жилья и уплате коммунальных услуг. Его хватает разве что на питание, и то не всегда.

Прожиточный минимум в Украине стал низким стандартом качества жизни, поскольку вследствие занижения его размера были установлены низкие размеры минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, пособия малообеспеченным семьям и других социальных выплат,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту №3515.

В Украине существует еще понятие "фактический прожиточный минимум", который ежемесячно определяет Министерство социальной политики.

В октябре 2020 фактический прожиточный минимум составлял 3769 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4320 гривен), для детей до 6 лет – 3528 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 4343 гривны, для трудоспособных лиц – 3918 гривен (с учетом суммы обязательных платежей – 4867 гривен), для лиц, утративших трудоспособность, – 3176 гривен.

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Что зависит от прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это основа, от которой отталкиваются при формировании размера пенсий, стипендий, минимальных зарплат и социальных выплат. Понятно, что когда занижен прожиточный минимум, то и другие выплаты занижены тоже.

Справедливый прожиточный минимум сделает работу в государственной службе более конкурентоспособной на рынке труда, так как зарплаты в госсекторе относительно низкие, поскольку формируются с учетом прожиточного минимума.

На что и как влияет прожиточный минимум

Минимальная пенсия по возрасту – это 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

по возрасту – это 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Порог на получение налоговой социальной льготы – 1,4 прожиточных минимума;

Базовая налоговая социальная льгота – половина прожиточного минимума;

– половина прожиточного минимума; Помощь на детей , над которыми установлена опека или попечительство, – 2,5 прожиточных минимума;

, над которыми установлена опека или попечительство, – 2,5 прожиточных минимума; Помощь одиноким матерям – разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи;

– разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи; Порог налогообложения пенсий – 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения);

– 10 прожиточных минимумов (при превышении порога облагается сумма превышения); Размер нецелевой благотворительной помощи от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума;

от благотворителя, которая подлежит декларированию – 1,4 прожиточных минимума; Сумма долга по гражданско-правовым договорам, которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума;

по гражданско-правовым договорам, которая подлежит декларированию – половина прожиточного минимума; Гарантированный размер алиментов – 50% прожиточного минимума;

– 50% прожиточного минимума; Рекомендуемый размер алиментов – 100% прожиточного минимума;

– 100% прожиточного минимума; Пенсия по потере кормильца – на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%;

– на одного ребенка умершего кормильца – 100% прожиточного минимума, на двоих – 120%, на троих и больше – 150%; Единый налог 1 группа (10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе;

(10% прожиточного минимума трудоспособного человека) – это один из немногих случаев, когда поднятие прожиточного минимума не на руку населению, так как в таком случае увеличится размер налогов ФЛП на первой группе; Некоторые штрафы привязаны к прожиточному минимуму.

Как изменится минимальная пенсия

Сейчас минимальная пенсия по возрасту составляет 1 769 гривен.

С 1 июля следующего года минимальную пенсию поднимут до 1 854 гривен, а с 1 декабря 2021 года – до 1 934 гривен.

Как изменится минимальная зарплата

В 2021 году также возрастет размер минимальной зарплаты – до 6 тысяч в январе и 6,5 тысяч в июле. Благодаря повышению прожиточного минимума, повышение могут почувствовать многие работники госсектора, в котором заработные платы формируются на основе прожиточного минимума.

О последствиях резкого поднятия минимальной зарплаты в 2021 году читайте в нашем материале Минимальная зарплата в 2021: размер и последствия повышения.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала

Альтернативный прожиточный минимум

Еще в мае в Украине профильный комитет зарегистрировал законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение.

Прожиточный минимум должен быть не менее 40-50% от размера средней зарплаты. Если бы законопроект приняли, то в 2021 прожиточный минимум составил бы не менее 40% от средней зарплаты за 2019 с учетом прогнозируемой инфляции за 2020. Ежегодно этот процент возрос бы на 1 пункт, пока в 2031 не достиг бы не менее 50% от средней зарплаты.

Мы рассчитали каким бы был прожиточный минимум в 2021 году, если бы законопроект приняли. Его бы установили на уровне 3830 гривен. Эта цифра близка к фактическому прожиточному минимуму.