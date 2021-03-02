Международный валютный фонд может отложить просмотр программы для Украины на июль – сентябрь или октябрь – декабрь 2021 года.

Благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня. Об этом говорится в материалах Bank of America Global Research.

Читайте также Украина сможет обойтись без МВФ уже через год, но есть условия, – Геращенко

Аналитики BofA отметили, что одновременно любой прогресс в просмотре программы может задержаться до III – IV квартала.

Однако Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе,

– говорится в аналитической записке.

Прогресса можно достичь весной

Эксперты прогнозируют, что прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут при весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах до середины лета.

В Bank of America ожидают, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы 2021 года.

Реальный ВВП Украины может вырасти

В то же время в BofA сохраняют прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, обращая внимание, что этот показатель может как вырасти, так и уменьшится.

Аналитики также ожидают, что к концу 2021 года и в среднем за год курс гривны составит 27 гривен за доллар, а в следующем году – 27,5 гривен за доллар.

Обратите внимание! В феврале 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине, так и не достигнув договоренности о выделении траншей.

Сотрудничество Украины с МВФ: что известно