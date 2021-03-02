Просмотр программы МВФ могут отложить на конец года, – Bank of America
Международный валютный фонд может отложить просмотр программы для Украины на июль – сентябрь или октябрь – декабрь 2021 года.
Источник:Интерфакс-Украина
Благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Украина может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня. Об этом говорится в материалах Bank of America Global Research.
Читайте также Украина сможет обойтись без МВФ уже через год, но есть условия, – Геращенко
Аналитики BofA отметили, что одновременно любой прогресс в просмотре программы может задержаться до III – IV квартала.
Однако Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе,
– говорится в аналитической записке.
Прогресса можно достичь весной
Эксперты прогнозируют, что прогресс в реализации "маяков" МВФ может быть достигнут при весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах до середины лета.
В Bank of America ожидают, что Украина получит как минимум еще один транш из текущей программы 2021 года.
Реальный ВВП Украины может вырасти
В то же время в BofA сохраняют прогноз роста реального ВВП на 4,5% в текущем году, обращая внимание, что этот показатель может как вырасти, так и уменьшится.
Аналитики также ожидают, что к концу 2021 года и в среднем за год курс гривны составит 27 гривен за доллар, а в следующем году – 27,5 гривен за доллар.
Сотрудничество Украины с МВФ: что известно
- В июне 2020 года Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на 5 миллиардов долларов.
- Нам сразу предоставили более 2 миллиардов кредита.
- В 2020 году должны были состояться 3 просмотры программы и 2 транша, каждый стоит 700 миллионов долларов. Этого не произошло.
- Миссия МВФ в 2021 году возобновила работу, а в феврале 2021 года стало известно, что прогресса не достигли и программа на паузе, пока Украина не выполнит условия.
Поделиться новостью