"Просим, чтобы депутаты успокоились": Совет предпринимателей обратился в Кабмин из-за налогов

Совет предпринимателей при Кабинете Министров призывает парламент к спасению экономики. В заявлении они просят депутатов ввести мораторий на повышение налогов до конца карантина и полного восстановления бизнеса от его последствий.

Ведь еще летом 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, что предусматривает повышение налогов для бизнеса. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Совета предпринимателей при КМУ Леонид Козаченко.

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Козаченко: Самое главное – поддержка бизнеса

По его словам, при подготовке проекта закона возникало немало дискуссий. В частности члены Совета отметили, что это пока не будет полезно для государства. Ведь самое главное в современных условиях карантина – поддержка бизнеса, а не усиление фискального давления и применение каких-то сомнительных рычагов контроля.

В частности эксперт привел пример, когда даются полномочия государственным органам, которые могут безнаказанно блокировать работу на полгода. Затем деятельность разблокируют, но бизнес уже потерян.

К тому же власть ничем не возместила эти потери. Поэтому это все создает большую опасность не для бизнеса, а для государства в целом.

Поэтому мы просим, ​​чтобы в очередной раз сейчас депутаты успокоились, услышали нас и приостановили такие действия,

– отметил Козаченко.

Он считает, что нужно много и профессионально сделать в сфере фискальной политики, дерегуляции бизнеса. Для этого Совет предпринимателей готов провести отдельно встречу и показать, какие предложения вносит бизнес для реальной возможности увеличить:

валовой внутренний продукт;

наполнение бюджета.

"Делать это так, как делается сейчас – очень рискованно. В том, что сейчас рассматривают в законах, есть отдельные моменты, которые могут быть учтены и использованы. Но, в целом, выполнять это сейчас невозможно во всех сферах. Там есть большие риски", – отметил глава Совета предпринимателей при КМУ.

Совет предпринимателей обратился в парламент: смотрите видео