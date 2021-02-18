"Промышленный безвизовых" будет масштабируемый на все сектора промышленности, –Петрашко
Министр Игорь Петрашко отметил какие новые возможности ожидают Украину по результатам "Промышленное безвизовых". А также рассказал в которых сейчас секторах уже реализуется проект.
Почему для Украины важен "Промышленный безвиз"
Благодаря "Промышленном безвизу" Украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации. Сейчас же если произведенная в Украине продукция попадает на рынок ЕС, то она нуждается в повторной сертификации, усложняет процесс.
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"Промышленный безвиз" – это очень амбициозная цель. Это процесс, который мог начаться еще 15 лет назад. Но наконец он действительно мощные результаты и прогнозируемые перспективы,
– Министр Игорь Петрашко.
Процесс заключения "Промышленного безвиза"
Сейчас процесс заключения "Промышленного безвиза" происходит, как отметил пресс-центр Министерства, по трем секторам промышленной продукции, после успешного внедрения которых будет распространена на остальные виды промышленности.
Сейчас происходит внедрение промышленной продукции в следующих секторах:
- Низковольтное электрооборудование
- Электромагнитная совместимость оборудования
- Электромагнитная совместимость машин
Подготовка к подписанию "Промышленного безвиза"
- К переговорам привлечены 10 органов, а именно: органы метрополии, аккредитации, Госпотребслужба с рыночным надзором, Минсреды по экологическим вопросам и Минэнергетики и другие органы центральной исполнительной власти.
- Проведено 15 предыдущих оценочных комиссий. "Наша задача – чтобы оценочная миссия уехала с пониманием, что у нас система правильно урегулирована, что является оборудование и возможность оценки, наши органы отвечают системе оценки ЕС", – прокомментировал господин Петрашко.
Что такое "Промышленный безвиз"Во-первых – это признание соблюдения ЕС и принятие групп украинских промышленных товаров, что обеспечит совершенно новые возможности экспорта для украинского бизнеса.
Во-вторых – "Промышленный безвиз" значительно упростит доступ украинского бизнеса на рынки ЕС. Сначала он будет применен к промышленной группы товаров, а впоследствии и ко всем остальным 27 секторам.
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