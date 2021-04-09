Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+". В нем говорится о расчете в 2016 – 2017 годах рыночной цены электроэнергии.

Об этом сообщили в НАБУ и отметили, что обжалуют это решение. В Национальном антикоррупционном бюро назвали прокурора САП "ангажированным и необъективным".

Важно Действия прокурора САП по делу "Роттердам+" свидетельствуют о его неэффективности, – НАБУ

Кроме того, работники НАБУ обратятся к генпрокурору Ирине Венедиктовой для смены старшего группы прокуроров.

Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко,

– добавили в бюро.

В НАБУ убеждены, что собранные доказательства в производстве являются достаточными, чтобы именно суд определял обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за применения формулы "Роттердам+".

В бюро также подчеркнули, что дело "Роттердам+" является одним из наиболее значимых для Украины и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.