Фактически программа не исчерпана и можно еще поработать. Об этом в эфире 24 Канала сообщил бывший исполняющий обязанности министра экономического развития Павел Кухта.

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По его словам, в этой программе получили мало траншей, по ней было мало прогресса. Поэтому ее спокойно можно продолжить.

Я ожидаю продолжения программы примерно на 6 месяцев,

– подчеркнул Кухта.

Он пояснил, что программа МВФ нужна, ведь в мире есть кризисные ситуации в экономике. Поэтому логичнее и быстрее продолжить нынешнюю программу, чем садиться и работать над новой.

К договоренности прилагается меморандум на то, что надо сделать до следующего транша. Утверждаются условия предоставления этого транша и условия для следующего. Меморандум, о котором говорит премьер-министр, это условия на пол года для получения следующего транша. Павел Кухта Бывший исполняющий обязанности министра экономического развития

Украина должна выполнить 2 условия

Для нынешнего транша, как заметил эксперт, надо еще выполнить 2 условия. В частности ввести изменения в законодательство, за которые парламент может проголосовать в течение месяца:

О Национальном антикоррупционном бюро расследований;

О Национальном банке.

"Если украинская сторона подпишет меморандум и проголосует за эти законы, то можно выходить на договоренности с МВФ, чтобы получить следующий транш и переходить к новому дополнительному этапу программы. После этого мы можем выйти на подписание новой программы, возможно, более долгосрочной и направленной на структурные реформы", – рассказал Кухта.

Напомним! Сейчас в Украине продолжается миссия Международного валютного фонда в онлайн-режиме. Предыдущая, которая была в начале 2021 года, оказалась неудачной – кредитору не хватило прогресса от украинского правительства.

Коротко о траншах от МВФ

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Уже 8 октября правительство должно подписать обновленный меморандум.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это будет продолжение программы stand-by, которая заканчивается в конце 2021 года.

Премьер заявил, что Украина выполнила все макрофинансовые показатели. Основным было – уменьшение доли дефицита бюджета и выполнение госбюджета в этом году.

Поэтому в ближайшее время правительство рассчитывает получить второй транш в 750 миллионов долларов.

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