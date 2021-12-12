Программа заработает вовремя, – Шмыгаль о выплате "тысячи Зеленского"

Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. Денис Шмыгаль заверил, что начисление средств начнется в срок.

Премьер-министр уточнил, что "правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя". На первом этапе проект будет доступен украинцам в приложении "Дия".

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Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии "зеленого" сертификата. Для получения выплат будет сформирована виртуальная карта на выбор в удобном для вас банке-партнере. Этот процесс совершенно бесплатный,

– отметил Денис Шмыгаль.

На что можно потратить средства

Глава правительства подчеркнул, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, которые больше всех пострадали от карантинных ограничений, а именно:

креативная отрасль;

транспортная отрасль;

спортивная отрасль.

"Тысяча Зеленского": что известно

Президент объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия".

Программа стартует 19 декабря, на нее будет выделено около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.

Верховная Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

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Денис Шмыгаль в конце объяснил, что для того, чтобы успеть получить выплату на первом этапе, необходимо подать заявку в Дие с 19 по 29 декабря 2021 года.