Программа заработает вовремя, – Шмыгаль о выплате "тысячи Зеленского"
Источник:Денис Шмыгаль в фейсбуке
Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. Денис Шмыгаль заверил, что начисление средств начнется в срок.
Премьер-министр уточнил, что "правительство приняло все необходимые решения, чтобы программа заработала вовремя". На первом этапе проект будет доступен украинцам в приложении "Дия".
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Подать заявку можно будет в несколько кликов при наличии "зеленого" сертификата. Для получения выплат будет сформирована виртуальная карта на выбор в удобном для вас банке-партнере. Этот процесс совершенно бесплатный,
– отметил Денис Шмыгаль.
На что можно потратить средства
Глава правительства подчеркнул, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, которые больше всех пострадали от карантинных ограничений, а именно:
- креативная отрасль;
- транспортная отрасль;
- спортивная отрасль.
"Тысяча Зеленского": что известно
- Президент объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – то есть через приложение "Дия".
- Программа стартует 19 декабря, на нее будет выделено около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.
- Верховная Рада 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.