Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль. В Украине качественного жилья было мало, поэтому выросло предложение и соответственно цена на него. С начала 2022 года специалисты прогнозируют новую волну подорожания недвижимости.

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"В начале июля приняли законопроект, который вводит дополнительные налоговые нагрузки на поставку жилья. Это приведет к удорожанию на 30% или больше", – отметил Коваль.

Справка. Ранее налогом на добавленную стоимость облагали первую поставку жилья. Новый законопроект предусматривает налогообложение и второй поставки жилья с 2022 года.

В совокупности с подорожанием металла, это приведет к значительному росту цен на недвижимость.

Рост аренды и подорожание на вторичном рынке

Эксперт отметил, что новостройки – это локомотив на рынке недвижимости. После подорожания на них будет заметное и небольшое подорожание на вторичном рынке. ЧТо до аренды жилья, то последнее слово будет за тем, кто будет снимать квартиру.

Когда арендатор сдает жилье в аренду, он считает стоимость приобретенной квартиры, ремонта и закладывает 10 – 11 лет покупности. По формуле, когда растет стоимость недвижимости будет расти и аренда.

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"Здесь не все зависит от арендодателя. В Украине этот рынок достаточно ограничен и количество людей, которые снимают жилье, увеличивается, но не в геометрической прогрессии. Последнее слово будет за арендатором", – объяснил Коваль.

Возможность купить жилье по старым ценам

Поскольку налоговые изменения планируют ввести с 2022 года, желающие смогут купить жилье по старым ценам без дополнительных налоговых нагрузок. Учитывая это, на покупку недвижимости вырос спрос.

"На одну квартиру в новостройке может быть несколько желающих купить. И спрос растет", – подчеркнул Коваль.

Эксперт добавил, что спрос замедлится, если цены на жилье достигнут уровня 2008 года. В этой ситуации может быть 2 сценария развития:

очередной кризис, после которого цены упадут,

выравнивание цен, как в европейских странах, и стабильный рост цен на несколько процентов ежегодно.

Алексей Коваль рассказал о рынке недвижимости в 2021 – 2022 годах: смотрите видео