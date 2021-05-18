На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 07% до 27,56 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

нерезиденты не продавали гривневые облигации;

через уплату квартальных налогов предложение валюты возросло;

участие государственных банков в продаже доллара.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

Аукцион по ОВГЗ

Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, называет аукцион по ОВГЗ основным внутренним фактором, который будет влиять на курс доллара на этой неделе.

Как аукцион ОВГЗ влияет на гривну Спрос иностранных инвесторов на облигации внутригосударственного займа (ОВГЗ) был основной причиной укрепления гривны в первой половине 2021 года – до момента подведения Россией войск к границе с Украиной. Тогда инвестиции сократились на 300 миллионов долларов.



Теперь, когда угроза миновала, инвесторы медленно восстанавливают доверие к украинским активам и это может быть причиной для укрепления национальной валюты. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 18 мая.

Аналитики ICU соглашаются, что на этой неделе спрос от нерезидентов на ОВГЗ еще больше будет усиливать поддержку гривны.

В то же время аналитики OTP Банка убеждены, что на этой неделе аукцион ОВГЗ еще не будет влиять на валютный рынок в полной мере. Зато будут играть роль политические риски.

Нерезиденты пока взяли паузу (на фоне паузы в эскалации конфликта) и не имеют сильного влияния на рынок. Политические риски будут в большей степени влиять на принятие решений инвесторами,

– объясняют аналитики OTP Банка.

Под рисками подразумеваются отношения с Международным валютным фондом, которые сейчас на паузе. Почти год назад Украина подписала меморандум о сотрудничестве: в рамках программы stand-by Украина должна была получить 5 миллиардов долларов, но получила лишь первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов.

Интервенции Нацбанка

Еще одним важным фактором, который будет влиять на гривну на этой неделе будут интервенции НБУ. Аналитики ICU убеждены: при условии, что НБУ и в дальнейшем будет воздерживаться от интервенций, курс гривны может усилиться.

Перерыв в интервенциях НБУ продолжается и дальше, а в условиях увеличения предложения иностранной валюты по сравнению со спросом на нее, это фактически является своеобразным разрешением национальной валюте к дальнейшему укреплению,

– объясняют специалисты.

Медленное обесценение доллара

На курс гривны относительно доллара будут влиять и внешние факторы. В частности, Юрий Шоломицкий выделяет медленное обесценение доллара на внешних рынках. За последний месяц индекс доллара упал на 1,6%, по данным Investing.com .

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