Что будет с долларом в 2022 году: прогнозы аналитиков

Несмотря на то, что в последние недели гривна обесценивалась, в целом в 2021 году она стала крепче на 3,5%. Почему это произошло и чего ждать в 2022 году от курса валют – читайте в материале Экономика 24.

Почему гривна укрепилась

Высокие цены на экспортные товары

В первой половине года цены на сырьевые товары стремительно росли, в частности на железную руду и зерновые. Это существенно усилило приток валютной выручки в Украину. Стремительное укрепление гривны даже не останавливали интервенции НБУ (когда регулятор заходит на рынок с продажей или покупкой валюты).

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Регулятор не хотел позволить бесконтрольно укрепиться гривне, чтобы не сделать украинский экспорт менее конкурентным на международных рынках. Также Нацбанк не хотел создавать дисбаланс торгового счета вследствие более дешевых импортных товаров. Пик интервенций пришелся на лето – сезон уборки рекордного урожая и начала его экспорта за границу. Виталий Сивач Трейдер группы ICU

С начала года чистая покупка Нацбанком иностранной валюты на межбанке составила около 2 миллиардов долларов.

Кроме того, по результатам 10 месяцев 2021 года отрицательное сальдо торгового баланса составило только 2,5 миллиарда долларов.

Это довольно неожиданный результат, так как по мере выхода из коронакризиса прогнозировался стремительный рост потребительского спроса, а следовательно и импорта. На самом деле так и произошло, однако высокие цены на ключевые товарные позиции украинского экспорта полностью компенсировали этот рост. Более того, динамика роста экспорта 2021 года даже опережала темпы роста импорта. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Способствовали укреплению гривны также валютные поступления от украинских заробитчан, которые в этом году прислали на 20% больше, чем в прошлом году.

Мировые рынки и военная агрессия

Украинская гривна достигла своего максимума за этот год 11 ноября – 26,06 гривны за доллар. Но после этого тренд развернулся, и гривна начала стремительно терять свои позиции. Виталий Сивач называет основные причины:

Цены на железную руду сильно упали из-за кризиса в строительном секторе Китая.

Валютные поступления в Украину ослабли.

Рекордные цены на газ начали давить на гривну, что привело к ее ослаблению.

В то же время эскалация конфликта с Россией только усилила этот тренд.

Из негативных факторов, вероятно, самым главным является напряженная ситуация на восточной границе. В этом году произошло две волны усиления напряженности, и каждая существенно сказалась по меньшей мере на спросе иностранных инвесторов на ОВГЗ. А значит – и на курсе гривны,

– объяснила Анна Золотько.

Что будет влиять на гривну в 2022 году

В ноябре благодаря разведке США стало известно, что Россия планирует полномасштабное вторжение в Украину и активно стягивает войска и боевую технику. Разговор лидеров США и РФ несколько уменьшил градус напряжения. Но угроза все еще серьезная – Россия и дальше продолжает наращивать войска на границе с Украиной. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в радиусе 200 километров от украинской границы находятся 122 000 российских военных

Цены на мировых рынках. В начале 2022 года придется закупать газ в хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Аграриям нужно будет пополнять запасы горюче-смазочных материалов и удобрений.

Это может негативно сказаться на курсе гривны в начале года. Отток доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривны до 29,50 и выше,

– считает Виталий Сивач.

Дальнейшая судьба сотрудничества с МВФ покажет, сможет ли Украина расплачиваться с внешними долгами, особенно в условиях, если евробонды и ОВГЗ станут менее привлекательными среди инвесторов.

Еще один риск – сворачивание программы монетарного стимулирования ФРС и ЕЦБ. Если программу свернут слишком быстро, объясняет Виталий Сивач, то на глобальных рынках начнется падение цен на большинство рискованных активов. Эта тенденция может укрепить доллар. А сильный доллар будет означать слабую гривну.

Высокая инфляция в мире – это еще один риск для ослабления гривны. Так как это может привести к поднятию учетных ставок, что лишь ускорит вышеупомянутую угрозу.

Однако самый главный риск девальвации – возможность вторжения России.

Если напряженность будет снята в ближайшее время, гривна вернется к укреплению уже в январе – феврале. Но если напряженность будет расти, следует ожидать обратного эффекта и постепенного выхода нерезидентов из ОВГЗ и в целом инвестиций,

– объясняет Анна Золотько.

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Каким будет курс доллара в 2022 году

Финансовый эксперт Виталий Ваврищук прогнозирует, что в 2022 году валютный курс будет на уровне в среднем 27,70 гривны за доллар.

Валютный курс и валютный рынок будут оставаться относительно стабильными в следующем году. В то же время в течение года может быть много эпизодов, когда гривна окажется под давлением. Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года – вырастет до 28,10 гривны.

В бюджете на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Я немного оптимистичнее смотрю на курсовой тренд 2022 года. Однако не могу сказать, что цифры в бюджете нереалистичны. Такие уровни являются вполне вероятными. Прежде всего – это прогноз, который имеет какую-то вероятность сбыться,

– считает Анна Золотько.

В последние годы в бюджете заложены более высокие прогнозы гривны, чем есть на самом деле. К примеру, в бюджете 2021 года средний курс заложили на уровне 29,10 за доллар, а гривна не была слабее, чем 28,40.