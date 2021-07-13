На прошлой неделе украинская гривна незначительно укрепилась – на 0,3% и 13 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. Среди причин:
- Невмешательство нерезидентов и НБУ позволяет рынку самостоятельно балансировать.
- Период отпусков.
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За последнюю неделю факторы предложения (нерезиденты для покупки ОВГЗ) и спроса (выплата внешних долгов и т.д.) находятся в относительном равновесии,
– отметил Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.
Что будет влиять на доллар на этой неделе
Переговоры с МВФ
Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по антикоррупционным вопросам. Правительство надеется до конца 2021 года получить транш в 700 миллионов долларов. Соответствующее соглашение могут подписать в конце июля – начале августа.
Наблюдаем за переговорами с МВФ, в случае позитивных новостей нас может ожидать укрепления гривны до уровней 27,00,
– прогнозируют аналитики ОТП Банка.
Аналитики ICU также убеждены, что получение положительных новостей относительно средств МВФ добавить позитива, особенно в условиях активизации аграриев с экспортом урожая и продажей валюты.
Аукцион по ОВГЗ
На аукционе ОВГЗ 6 июля Минфин привлек всего 3 миллиарда гривен. Для сравнения – двумя неделями ранее удалось привлечь 11,28 миллиарда гривен. Аналитики ICU связывают это с низкой активностью инвесторов во всем мире.
Отсутствие активности нерезидентов на рынке ОВГЗ через общую низкую активность на мировых финансовых рынках фактически позволяет рынку балансироваться без их влияния,
– добавляют аналитики.
Сейчас иностранцы вряд ли активизируются как с входом в новые гривневые активы, так и с выходом из них, считают в ICU. Отметим, что очередной аукцион ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 13 июля.
Как аукцион ОВГЗ влияет на курсНерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.
Интервенции НБУ
В июне НБУ активно вмешивался на рынок, чтобы сдержать резкое укрепление украинской гривни. Однако последние 2 недели вмешательства были минимальными.
На прошлой неделе НБУ выкупил только 20 миллионов долларов в резервы, чем почти и не повлиял на сбалансированность рынка,
– подметили аналитики ICU.
Аналитики ОТП Банка добавили, что на прошлой неделе на рынке наблюдали спокойные и неволатильные торги в диапазоне 27,25 – 27,35. Это свидетельствует о балансе спроса и предложения.
Отпуска
Рынок стал менее объемным в июле, отметили аналитику ОТП Банка.
На рынке начался отпускной период и мы ожидаем, что июль будет флетовать (оставаться в узком диапазоне),
– добавили специалисты.
Внешние факторы
На курс гривны относительно доллара влияют не только внешние факторы. Юрий Шоломицкий отмечает, что поведение пары евро-доллар США стабилизировалась. Но возможное влияние новостей по инфляции в США.
Каким будет курс в середине июля
Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет довольно стабильной и останется на своем уровне.
- Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться диапазона 27,15 – 27,45 гривны до 16 июля.
- Аналитики ОТП Банка дают такую же нижнюю границу: 27,15 – 27,40.
- По мнению аналитиков ICU, курс гривны будет колебаться и в дальнейшем неподалеку от 27,30.