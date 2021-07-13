На прошлой неделе украинская гривна незначительно укрепилась – на 0,3% и 13 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. Среди причин:

Невмешательство нерезидентов и НБУ позволяет рынку самостоятельно балансировать.

Период отпусков.

Интересно Можно ли в Украине взять беспроцентный кредит на авто

За последнюю неделю факторы предложения (нерезиденты для покупки ОВГЗ) и спроса (выплата внешних долгов и т.д.) находятся в относительном равновесии,

– отметил Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Переговоры с МВФ

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по антикоррупционным вопросам. Правительство надеется до конца 2021 года получить транш в 700 миллионов долларов. Соответствующее соглашение могут подписать в конце июля – начале августа.

Наблюдаем за переговорами с МВФ, в случае позитивных новостей нас может ожидать укрепления гривны до уровней 27,00,

– прогнозируют аналитики ОТП Банка.

Аналитики ICU также убеждены, что получение положительных новостей относительно средств МВФ добавить позитива, особенно в условиях активизации аграриев с экспортом урожая и продажей валюты.

Аукцион по ОВГЗ

На аукционе ОВГЗ 6 июля Минфин привлек всего 3 миллиарда гривен. Для сравнения – двумя неделями ранее удалось привлечь 11,28 миллиарда гривен. Аналитики ICU связывают это с низкой активностью инвесторов во всем мире.

Отсутствие активности нерезидентов на рынке ОВГЗ через общую низкую активность на мировых финансовых рынках фактически позволяет рынку балансироваться без их влияния,

– добавляют аналитики.

Сейчас иностранцы вряд ли активизируются как с входом в новые гривневые активы, так и с выходом из них, считают в ICU. Отметим, что очередной аукцион ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 13 июля.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.

Интервенции НБУ

В июне НБУ активно вмешивался на рынок, чтобы сдержать резкое укрепление украинской гривни. Однако последние 2 недели вмешательства были минимальными.

На прошлой неделе НБУ выкупил только 20 миллионов долларов в резервы, чем почти и не повлиял на сбалансированность рынка,

– подметили аналитики ICU.

Аналитики ОТП Банка добавили, что на прошлой неделе на рынке наблюдали спокойные и не волатильные торги в диапазоне 27,25 – 27,35. Это свидетельствует о балансе спроса и предложения.

Отпуска

Рынок стал менее объемным в июле, отметили аналитику ОТП Банка.

На рынке начался отпускной период и мы ожидаем, что июль будет флетовать (оставаться в узком диапазоне),

– добавили специалисты.

Внешние факторы

На курс гривны относительно доллара влияют не только внешние факторы. Юрий Шоломицкий отмечает, что поведение пары евро-доллар США стабилизировалась. Но возможное влияние новостей по инфляции в США.

Каким будет курс в середине июля

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет довольно стабильной и останется на своем уровне.