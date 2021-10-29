Профессиональный подход, – Дрик о блокировке Зеленским законопроекта по криптообороту

Недавно президент Украины заблокировал законопроект, который мог бы урегулировать правила криптооборота в государстве. Такое решение имеет положительный эффект.

За соответствующую реакцию надо поблагодарить Владимира Зеленского и Офиса Президент. Такое мнение в эфире 24 канала высказала исполнительный директор Ассоциации "Блокчейн Украины" Наталья Дрик.

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Она объяснила, что произошли некоторые ошибки – инициировали законотворческий процесс гораздо раньше, чем это сделала Европа.

Я очень благодарна команде президента и ОП за то, что произошла именно такая реакция. Для нашей сферы это профессиональный подход со стороны государства,

– отметила Дрик.

По ее словам, уже довольно скоро выходит регламент Евросоюза. Согласно условиям договора о синхронизации законов в финансовой сфере в целом, в Украине должны быть почти идентичные законы.

Документ можно доработать

Криптовалюта – это цифровые деньги, которые функционируют благодаря механизму сложных компьютерных математических вычислений и уникальному коду, который принадлежит только человеку. Цена такой валюты постоянно меняется.

"Тот закон, который есть сейчас, очень сильно отличается от того, что планируют принять в Евросоюзе до нового (2022 – 24 канал) года", – отметила эксперт. Соответственно блокировка президентом сокращает время на переголосование документа.

Замечания, которые выдала администрация президента также более качественно позволяют доработать (документ – 24 канал). Наталья Дрик Исполнительный директор ассоциации "Блокчейн Украины"

"Спасибо президенту. Для нашей сферы он сделал хорошую вещь. Благодаря этому урегулирование криптовалюты в Украине произойдет раньше", – добавила Дрик.

О каком законопроекте говорится

Зеленский 5 октября вернул в Верховную Раду закон о виртуальных активах со своими предложениями.

Сейчас текста с предложениями президента нет на сайте.

Еще 8 сентября Рада приняла закон о криптовалюте, легализовав ее.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что рынок виртуальных активов станет возможным после внесения изменений в Налоговый кодекс.

Что означает блокировка Зеленским законопроекта о криптообороте: смотрите видео