Согласно исследованиям организации Global Witness газовые проекты Европейского Союза на которые потратили в течение 10 лет более 400 миллионов евро оказались неудачными. В такой ситуации оказался Союз из-за неактуальности некоторых проектов, или же из-за не способность построить за указанный период определенных газопроводов.

По данным отчета международной неправительственной организации Global Witness, с 2013 года в общей сложности около 5 миллиардов евро налогоплательщиков Европейского Союза было потрачено на 41 газовый проект, такой как трубопроводы или терминалы, известные как "проекты общего интереса" (PCIs).

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Проекты ЕС

Из выделенных 5 миллиардов около 440 миллионов евро было потрачено на семь газовых проектов, которые либо провалились, либо были прекращены.

Трубопровод BRUA

Более 430 миллионов евро ЕС потратил на трубопровод BRUA, имевший целью соединить Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию с запасами газа в Черном море, работа по строительству газопровода была завершена в ноябре 2020 года.

Цель BRUA. Цель газопровода была в том, чтобы уменьшить зависимость Европы от российского газа и на первом этапе в планах было транспортировать 1,75 миллиарда кубометров газа, который оценивался в сумму около 479 миллионов евро.

Неактуальность BRUA. Газопровод BRUA полностью находится в Румынии и не достигает ни Черного моря, ни соседних стран. Планы по продлению BRUA на территорию Венгрии были отменены в апреле 2020 года, и маловероятно, что теперь по трубе будет транспортироваться газ с Черного моря, что не соответствовало первоначальному замыслу, заметило издание Euractiv.

Сейчас инвесторы обеспокоены, что BRUA не будет транспортировать газ из Черного моря после того, как Exxon, которая возглавляла большую часть проекту, объявила о намерении продать свою лицензию.

Другие "провальные" проекты ЕС

В отчете организации Global Witness упомянутые и другие проекты Европейского Союза, такие как:

Третье газовое сообщения Португалия – Испания (аннулировано). Субсидия ЕС: 97 359 евро

Газопровод Midcat, который соединяет Францию ​​и Испанию (аннулировано). Субсидия ЕС: 6 253 708 евро

Газопровод Польша – Чехия (отложен). Субсидия ЕС: 1 360 868 евро

Газопровод Pince-Lendava-Kidričevo (никакой деятельности с момента получения финансирования ЕС в 2014 году). Субсидия ЕС: 344 500 евро

Газопровод Австрия – Чехия (остановлен). Субсидия ЕС: 41 993 евро

Газовый проект Eastring, что связывает Словакию болгаро-турецкой границы через Румынию и Венгрию (отложен на неопределенный срок). Субсидия ЕС: 438 527 евро

Почему проекты ЕС провалились

В агентстве Global Witness, считают, что провал проект в значительной степени объясняется тем, что постановление TEN-E позволяет газовым компаниям, представленным ENTSOG, ассоциацией операторов газотранспортных систем, выбирать проект инфраструктуры, включенных в окончательный список для получения общественности ЕС финансирования.

Старший специалист агентства Global Witness Джонатан Хант подчеркнул в своем комментарии, что это не странно когда огромная часть жизненных денег тратится впустую, в то время, как компании, имеющие прямую выгоду участвуют в процессе принятия решений.