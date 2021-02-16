Что известно о проекте закона о финансовых услугах и финансовые компании
Проект закона о финансовых услугах и финансовые компании зарегистрировали 15 февраля 2021 года в Верховной Раде, о чем сообщило правительство гражданам на сайте парламента. Цель нового законопроекта сменить действующий закон, который был принят еще в 2001 году.
Источник:Минфин
Проект закона
В НБУ отметили, что появилась потребность в новом законопроекте, поскольку действующий закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" устарел и не учитывает современных реалий, а также допускает наличие пробелов в законодательстве.
Читай также Украинские банки дали больше денег государству, чем бизнесу в 2020 году
Векторы, на которые будут направлены ключевые положения документа:
- защита прав потребителей;
- контроль добропорядочного рыночного поведения;
- обеспечение прозрачности структуры собственности;
- наличие качественного корпоративного управления;
- внедрение рисково ориентированного подхода в надзоре, пропорционального по объему требований к степени рискованности компаний.
Проект закона является рамочным, подчеркнул НБУ. Он закладывает основы для принятия и внедрения законодательных норм, регулирующих небанковский финансовый рынок на уровне отдельных секторов, а именно:
- страхования,
- кредитные союзы,
- платежные услуги.
Законопроект инициировали:
- Данил Гетманцев – председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,
- восемь депутатов фракции "Слуга народа",
- Андрей Иванчук – депутатская группа Доверие,
- Игорь Абрамович – фракция ОПЗЖ.
Поделиться новостью