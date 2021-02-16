Проект закона о финансовых услугах и финансовые компании зарегистрировали 15 февраля 2021 года в Верховной Раде, о чем сообщило правительство гражданам на сайте парламента. Цель нового законопроекта сменить действующий закон, который был принят еще в 2001 году.

Проект закона

В НБУ отметили, что появилась потребность в новом законопроекте, поскольку действующий закон "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" устарел и не учитывает современных реалий, а также допускает наличие пробелов в законодательстве.

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Векторы, на которые будут направлены ключевые положения документа:

защита прав потребителей;

контроль добропорядочного рыночного поведения;

обеспечение прозрачности структуры собственности;

наличие качественного корпоративного управления;

внедрение рисково ориентированного подхода в надзоре, пропорционального по объему требований к степени рискованности компаний.

Проект закона является рамочным, подчеркнул НБУ. Он закладывает основы для принятия и внедрения законодательных норм, регулирующих небанковский финансовый рынок на уровне отдельных секторов, а именно:

страхования,

кредитные союзы,

платежные услуги.

Сейчас текст законопроекту отсутствует, поскольку его рассматривает руководство парламента.

Законопроект инициировали:

Данил Гетманцев – председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,

председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, восемь депутатов фракции "Слуга народа",

Андрей Иванчук – депутатская группа Доверие,

депутатская группа Доверие, Игорь Абрамович – фракция ОПЗЖ.

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