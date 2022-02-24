Продуктов достаточно: АТБ, Сильпо и другие сети призвали сохранять спокойствие

Крупнейшие украинские торговые сети призвали украинцев не поддаваться панике из-за вторжения России в Украину. Они заверили, что у них достаточно запасов продуктов.

Представители корпорации АТБ заверили, что работают в усиленном и мобилизованном режиме. Все магазины торговой сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме.

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Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем,

– говорится в официальном заявлении АТБ в фейсбуке.

В компании подчеркнули, что ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна поддержка: "спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь".

В Fozzy Group, в которую входят Сильпо, Фора и Траш, заявили в фейсбуке, что будут пытаться обеспечить работу магазинов в обычном режиме. Однако некоторые магазины в четверг, 24 февраля, не будут работать по соображениям безопасности работников и клиентов. О том, какие магазины работают и по какому графику, можно узнать из соцсетей и горячих линий.

Мы делаем все возможное для того, чтобы у максимального количества украинцев оставался доступ к продуктам,

– подчеркнули в Fozzy Group.

В отдельном заявлении Сильпо добавили, что работают над поставкой товаров из их распределительных центров, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!