Мелкие производители, семейные крестьянские фермерские хозяйства увеличивают свои площади посева и посадки, особенно овощей. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич .

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По его словам, это очень важный фактор для обеспечения продовольственной стабильности в военное время, в котором находится Украина.

В Украине не будет тяжелой ситуации

Селяне обеспечивают не только себя продовольствием, но и страну. Из-за того, что произведенная продукция на местах попадет к нуждающимся на местных рынках, в Украине не будет сложной ситуации в отношении многих продуктов . Речь в том числе и о ранних овощах.

Овощи через 1 – 1,5 месяца будут намного дешевле – почти вдвое. К осени, я считаю, у нас не будет кризисных продовольственных проблем,

– подчеркнул Томич.

Меньше кукурузы и сахарной свеклы

Как объяснил глава Союза украинского крестьянства, меняется структура посевных площадей. Хозяйства, разные по размерам и формам реализации, учитывают происходящую ситуацию.

"Совершенно понятно, кукурузы посеют гораздо меньше. Возможно, будет меньше посеяно сахарной свеклы", – заметил эксперт.

Он отметил, что тех культур, которые потребуются на внутреннем рынке, в 2022 году добавят достаточно много. "Это не допустит дефицита", – подытожил Томич.

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Какая ситуация с продуктами в Украине

По информации заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, несмотря на определенный дефицит продуктов в магазинах в начале полномасштабной войны, сейчас ситуация улучшилась. Пищевые запасы в нашем государстве вернулись к довоенному уровню .

В мире, как считает Владимир Зеленский, уже начался продовольственный кризис . Если в 2022 году цены на пищевые продукты возрастут, голод будет в 81 государстве – примерно 47 миллионов человек.

В ряде областей Украины оккупанты продолжают терроризировать фермеров. Аграриев заставляют отдавать больше половины своего урожая .

Кстати, против России вводят еще более сильные санкции. Государству-агрессору грозит даже дефицит колбасных изделий . Однако запрет вступит в силу в июле 2022 года.



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