Российские оккупанты продолжают блокировать Черное море и обстреливать украинские порты. Враг лжет о готовности обеспечить экспорт украинского зерна и пытается уменьшить масштабы продовольственной проблемы.

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Планы на сотрудничество с Германией

Министр аграрной политики Николай Сольский провел встречу с Федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром. Также на встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица и чиновники, ответственные за продовольственную безопасность, сельское хозяйство и международные связи.

На встрече стороны обсудили проблемы экспорта украинской продукции, а также потребности украинских аграриев и ситуацию по мировой продовольственной безопасности.

"Все, кто сегодня здесь присутствует со мной, поддерживают Украину, и в пределах своих компетенций я хочу заверить, что все вопросы и наши договоренности будут решаться очень быстро", – заверил Джем Оздемир.

В свою очередь украинский министр аграрной политики поблагодарил немецкую делегацию за визит и рассказал об актуальном состоянии украинского экспорта. Главная проблема – блокировка Черного моря, что создает проблемы с транспортировкой и отгрузкой зерна. В результате цена зерна растет, что имеет негативные последствия на весь глобальный рынок.

Уже сейчас страны Ближнего Востока и Африки начали испытывать дефицит продовольствия и существенное удорожание продуктов, и со временем проблема станет еще более критичной.

Действия России и заявления России по разблокированию портов совершенно противоположны. Они заявляют, что не против разблокировки портов, а по факту наносят ракетные удары по портовой инфраструктуре Николаева и мосту в направлении Дунайского порта,

– подчеркнул Сольский.

Также на встрече чиновники обсудили проблему хранения нового урожая, ведь многие мощности уничтожили российские оккупанты. Активная работа в этом направлении уже идет.

Стороны согласились, что необходимо разработать совместно со странами G-20 прогнозируемый план шагов на 3-5 лет, в котором будет определено обеспечение продовольственной безопасности мира и эффективной логистики продукции.

Блокировка украинских портов

Российские корабли в Черном море блокируют суда и изолируют зоны боевых действий. С момента полномасштабного вторжения в Украину они обстреляли несколько мирных судов.

Россия пытается солгать, что никакого продовольственного кризиса не будет, а также цинично заявляет о готовности обеспечить экспорт украинской продукции.

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