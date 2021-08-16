Продолжит ли доллар падать: прогноз курса на неделю

Украинская гривна укрепилась до своего рекорда в 2021 году – 26,69 гривны за доллар. Журналисты 24 канала опросили аналитиков, какой курс ожидать на этой неделе, 16 – 20 августа, и что будет влиять на гривну.

На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 0,5%. Среди причин аналитики называют:

последствия повышения учетной ставки;

приток валюты благодаря экспорту и другим важным потокам (долговым транзакциям);

продажа валюты из-за периода уплаты квартальных налогов и других налогов.

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До 19 августа бизнес должен уплатить экологический налог, ренту за пользование недрами, туристический сбор, а это достаточно большие суммы, которые нуждаются в свободной ликвидности в гривне, что заставляет экспортеров более активно продавать валютную выручку,

– заметила Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Уплата налогов

Все опрошенные аналитики сошлись во мнении, что гривна будет укрепляться до 19 августа, так как до того времени бизнес будет скупать гривну, чтобы платить налоги. Продажи дополнительных объемов валюты будут продолжаться по крайней мере до среды, считает Анна Волуйчак. Также, фактором поддержки будут налоговые платежи ФЛП, среди которых немало представителей IT-отрасли, получающих прибыль в валюте.

А вот после 19 августа гривну может ожидать падение.

В августе на курс сильно повлияли квартальные налоги и период их уплаты до 19 числа. После этой даты мы ожидаем ослабления гривны,

– считает Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

Аукцион по ОВГЗ

За последнюю неделю портфель ОВГЗ иностранных инвесторов сократился на 3,2 миллиарда гривен. Это негативно влияет на национальную валюту.

Учитывая то, что сокращение вложений нерезидентов продолжается уже седьмую неделю подряд, оснований прогнозировать изменение этого тренда я пока не вижу,

– сказала Анна Волуйчак из Юнекс Банка.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Так как спрос на нее растет. Следующий аукцион Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Так как спрос на нее растет. Следующий аукцион Минфин проведет 17 августа.

В минувшую среду Минфин выплатил инвесторам 12,5 миллиардов гривен по старым ОВГЗ. На этой неделе ожидается еще 3,4 миллиарда гривен. Но аналитики ожидают, что этот фактор несущественно будет влиять на гривну.

Внешние факторы

На курс гривны относительно доллара влияют и внешние факторы. Сейчас доллар укрепляется относительно евро из-за:

положительных данных по безработице;

вероятно, скорого сворачивания мер стимулирования со стороны ФРС.

Евро упал с 1,1840 в сторону 1,1710 доллара.

Поэтому из-за низкого курса евро/доллар и низких котировок доллара США против гривны, гривна сейчас находится на годовых минимумах, пытаясь пробить уровень 26,70,

– объясняет Антон Куренной из ОТП Банка.

Каким будет курс до 20 августа

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет укрепляться до 19 августа, а после этого следует ожидать ее ослабления.

Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, прогнозирует, что курс доллара относительно гривны будет держаться в диапазоне 26,55 – 26,85 гривны до 20 августа. В основном курс будет держаться 26,65.

гривны до 20 августа. В основном курс будет держаться 26,65. Антон Куренной (ОТП Банк) тоже ожидает курс доллара в пределах 26,55 – 26,85.

Анна Волуйчак (Юнекс Банк) дает похожий прогноз – 26,50 – 26,85 гривны.

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