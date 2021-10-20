Продержимся, – советник Зеленского о возможной отсрочке транша МВФ
Источник:24 канал
У Владимира Зеленского уверены, что Украина продержится финансово даже в случае, если МВФ снова отсрочит транш. У нас есть достаточно золотовалютного резерва.
Такое мнение в эфире 24 каналу высказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он заверил, что золотовалютный резерв Украины может перекрыть более 4 месяцев критического периода.
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"Продержимся в любом случае. У нас есть достаточно золотовалютного резерва, который перекрывает 4 месяца нашего критического импорта, даже немного больше. Это значит, что финансово мы устойчивы", – заявил Устенко.
Золотовалютные резервы – чуть больше 28 миллиардов долларов. Нацбанк активно выкупает валюту на рынке, пополняя резервы,
– добавил советник.
Для чего нам деньги МВФ
Устенко объяснил, что для Украины МВФ очень важен с точки зрения эффективной долговой политики.
"Вы знаете, что у нас значительная часть денег тратится только на обслуживание уже существующего государственного долга. В 2021 году на эти цели потратили 4% от ВВП. Это слишком много за долги, которые формировались в течение последних 10 лет в Украине. Мы их сейчас платим", – подытожил Устенко.
Советник Зеленского рассказал детали о транше от МВФ: смотрите видео
Ближайший транш от МВФ: коротко
- В Украине с 21 сентября по 18 октября продолжалась онлайн-миссия МВФ.
- Она успешно завершилась, а в Фонде сообщили, что Украина претендует на 700 миллионов долларов.
- У Зеленского заверили, что власть выполнила все обязательства, поэтому ожидают, что транш уже поступит в ноябре.
- Это происходит в рамках программы stand-by, которая должна завершиться в декабре 2021 года.
- В начале 2021 года уже продолжалась миссия МВФ, однако тогда заявили, что украинское правительство действует неудовлетворительно.