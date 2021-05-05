Результаты "Нафтогаза"
Показатель за первый квартал 2021 года улучшился по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в данных неаудированной и неконсолидированной отчетности компании.
К теме Назначение Витренко главой "Нафтогаза" состоялось с нарушениями закона, – Шабунин
С чем связаны лучшие показатели
Основной причиной улучшения финансового результата "Нафтогаза" стал существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках в первом квартале 2021 года.
Реакция Витренко
Новоназначенный председатель правления "Нафтогаза" заявил, что устойчивость таких финансовых результатов компании остается под вопросом. Все из-за нерешенности проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставки газа конечным потребителям.
За указанный период эти традиционные проблемы только усилились. Поэтому как национальная компания мы будем проактивно предлагать свою помощь государству для решения этих проблем,
– заявил Витренко.
Интересно Правление "Нафтогаза" возможно покинет свои должности, чтобы не работать с Витренко, – письмо