Результаты "Нафтогаза"

Показатель за первый квартал 2021 года улучшился по сравнению с предыдущим. Об этом говорится в данных неаудированной и неконсолидированной отчетности компании.

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С чем связаны лучшие показатели

Основной причиной улучшения финансового результата "Нафтогаза" стал существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках в первом квартале 2021 года.

Реакция Витренко

Новоназначенный председатель правления "Нафтогаза" заявил, что устойчивость таких финансовых результатов компании остается под вопросом. Все из-за нерешенности проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставки газа конечным потребителям.

За указанный период эти традиционные проблемы только усилились. Поэтому как национальная компания мы будем проактивно предлагать свою помощь государству для решения этих проблем,

– заявил Витренко.

Обратите внимание! Чистая прибыль "Нафтогаза" за первый квартал 2020 года составила 3,2 миллиарда гривен. Кроме того, чистый доход в 2020 году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом.

Интересно Правление "Нафтогаза" возможно покинет свои должности, чтобы не работать с Витренко, – письмо