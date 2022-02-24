Проблемы с онлайн-банкингом: как сейчас работает Альфа-банк

Клиенты Альфа-Банка временно не могут воспользоваться услугами обмена валют и получить кредит в Sense. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Также отделения банка пока закрыты. Вместо этого работают банкоматы, в которых клиенты могут снять наличные.

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В банке заверили, что делают все, чтобы все услуги заработали. Обновления по работе банка будут публиковать на сайте.

Напомним, что Monobank сообщил о временном ограничении кредитного лимита, все остальные услуги работают в обычном режиме. А Нацбанк ограничил снятие наличных со счета в 100 тысяч гривен.

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