Проблемы с онлайн-банкингом: как сейчас работает Альфа-банк
24 февраля 2022 , 13:37Читати новину українською
Источник:фейсбук Альфа-банку
Клиенты Альфа-Банка временно не могут воспользоваться услугами обмена валют и получить кредит в Sense. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Также отделения банка пока закрыты. Вместо этого работают банкоматы, в которых клиенты могут снять наличные.
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В банке заверили, что делают все, чтобы все услуги заработали. Обновления по работе банка будут публиковать на сайте.
Напомним, что Monobank сообщил о временном ограничении кредитного лимита, все остальные услуги работают в обычном режиме. А Нацбанк ограничил снятие наличных со счета в 100 тысяч гривен.Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!