Результати "Нафтогазу"
Показник за перший квартал 2021 року покращився порівняно з попереднім. Про це мовиться у даних неаудійованої та неконсолідованої звітності компанії.
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З чим пов'язані кращі показники
Основною причиною покращення фінансового результату "Нафтогазу" став суттєвий ріст цін на природний газ на європейському та українському ринках у першому кварталі 2021 року.
Реакція Вітренка
Новопризначенний голова правління "Нафтогазу" заявив, що сталість таких фінансових результатівкомпанії залишається під питанням. Все через невирішеність проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу і поставок газу кінцевим споживачам.
За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми будемо проактивно пропонувати свою допомогу державі для вирішення цих проблем,
– заявив Вітренко.