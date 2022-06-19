Пока над решением проблемы очень много работают. Подробно об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Financial Times, обнародованном 19 июня.

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Как хотят наладить поставки топлива

По словам Кубракова, ситуация может стабилизироваться благодаря долгосрочным контрактам на поставку. Пока Украина уже готовится их заключать с несколькими иностранными поставщиками.

Весь украинский импорт – из ЕС. Ранее использовали только ближайшие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов,

– заявил министр.

Он рассказал также о количестве горючего, которое сейчас завозят из Европы. По состоянию на 19 июня в Украину ежедневно проезжает до 230 бензовозов. Новые соглашения с ЕС и Польшей направлены на упрощение таможенных и пограничных процедур. Это нужно, чтобы грузовики не стояли в очередях колоннам по несколько километров. Речь как о заключенных договорах, так и о тех, что в процессе заключения.

Обратите внимание! До конца июня Украина планирует импортировать из Европы до 600 тысяч тонн топлива. Это в 10 раз больше, чем завозили в марте. Кстати, 11 июня был суточный рекорд импортируемого ресурса в страну – 30 тысяч тонн. А после этого количество продолжило расти.

Эксперты сделали другой прогноз

14 июня сообщили, что эксперты дают менее оптимистичные прогнозы . Поскольку Украина потеряла собственное производство бензина и дизеля, дефицит может исчезнуть на все 100% только после прекращения войны.

Почему возник дефицит топлива

Россияне с начала вторжения начали разрушать нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. К примеру, Кременчугский нефтеперерабатывающий завод обстреливали ракетами несколько раз. Последний подобный случай был 18 июня.

Кроме того, играют свою роль и проблемы с логистикой. Россияне заблокировали наши порты, потому государство не может импортировать нефть морским путем. Соответственно стоимость логистики значительно возросла.

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