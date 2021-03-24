Судно спровоцировало пробку в Суэцком канале: цены на нефть выросли
Цены на нефть 24 марта выросли более чем на 3%. Произошло это после того, как огромное судно село на мель в Суэцком канале.
Источник:24 канал
Этот канал является самым важным маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США, а также одним из ведущих торговых маршрутов мира.
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Выросли цены на нефть
После инцидента цены на нефть сразу выросли.
По состоянию на 12:00 24 марта один баррель североевропейского сорта Brent стоит 62,52 доллара, а это на 2,14 доллара больше, чем в предыдущий день. Цена барреля американской марки WTI выросла на 2,05 доллара – до 59,62 доллара.
К слову, сейчас в очереди на прохождение Суэцкого канала уже собрались примерно 150 судов.
Судно село на мель в Суэцком канале:
- В Египте в Суэцком канале 23 марта застряло огромное грузовое судно. Вследствие этого морское движение там полностью заблокировано.
- Контейнеровоз направлялся из Китая в Нидерланды, а затем отклонился от курса из-за сильного ветра.
- Чтобы сдвинуть его с места, понадобится несколько дней.
Что известно о Суэцком канале?Он соединяет Средиземное море с Красным морем, обеспечивая кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Длина канала составляет примерно 193 километра, он проходит через 3 природных озера. Ежедневно через канал проходят миллионы тонн груза.
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