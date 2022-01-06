Приватизация госимущества: сколько миллиардов получил бюджет в 2021 году

От приватизации государственного имущества бюджет в 2021 году получил 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин.

Приватизация госимущества в 2021 году

Несмотря на показательную сумму в 5 миллиардов гривен, результат приватизации за 2021 год существенно далек от намеченной государством цели. Планировалось, что доход составит 12 миллиардов гривен. Однако это самый большой доход, по меньшей мере, с 2014 года.

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Госимущество, которое принесло больше всего доходов

Из 5 миллиардов гривен, что принесла приватизация госимущества, больше всего доходов принес завод "Большевик" – 1,43 миллиарда гривен. Напомним, что победителем онлайн-аукциона стало ООО Дженерал Коммерс, а завод планируют превратить в инновационную инфраструктуру с миллиардными инвестициями.

"Большевик" – 1,43 миллиарда гривен.

Калушская ТЭЦ – 801 миллион гривен.

Львовская исправительная колония – 377,5 миллиона гривен.

Одессавинпром – 234,9 миллиона гривен.

Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов – 227,1 миллиона гривен.

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В прошлом году от крупной и малой приватизации бюджет получил 5,098 миллиарда гривен, или 43% от плана.