Приложили подорожник: в "Приватбанке" говорят, что вернули деньги после масштабного сбоя
27 июня 2021 , 17:20Читати новину українською
Источник:Фейсбук "Приватбанка"
Пресс-служба "ПриватБанка" сообщила, что всем пострадавшим в результате сбоя в системе 26 июня уже вернули деньги. В банке поблагодарили людей за терпение и поддержку.
Пресс-служба "Приватбанка" рассказала, что "наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой". Кроме того, перед клиентами, которые пострадали в результате инцидента, еще раз извинились.
Заметьте В работе Google произошел глобальный сбой
Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Извиняемся за временные неудобства, благодарим за чрезвычайное терпение и поддержку всех. Берем и делаем,
– говорится в сообщении.
Сообщение "Приватбанка" проиллюстрировали фотографией подорожника.
Сбой в работе "Приватбанка": главное
- Пресс-секретарь "Приватбанка" Олег Серга сообщил, что 26 июня в работе системы произошел сбой.
- С карточек клиентов повторно списали деньги по сделкам 23–24 июня. Чаще всего речь идет о суммах в диапазоне от 100 до 1000 гривен.
- Серга извинился перед пострадавшими клиентами и заверил, что деньги вернут в течение суток.