Пресс-служба "Приватбанка" рассказала, что "наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой". Кроме того, перед клиентами, которые пострадали в результате инцидента, еще раз извинились.

Заметьте В работе Google произошел глобальный сбой

Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Извиняемся за временные неудобства, благодарим за чрезвычайное терпение и поддержку всех. Берем и делаем,

– говорится в сообщении.

Сообщение "Приватбанка" проиллюстрировали фотографией подорожника.