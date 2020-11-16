"Приватбанк" отсудил у компании Коломойского 1 миллиард гривен
Суд удовлетворил иск "Приватбанка" к компании Игоря Коломойского "Агротерминал". Он принял решение взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 миллиард гривен долга.
Такое решение принял Хозяйственный суд Одесской области, сообщает Finbalance.
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Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств "Приватбанк" разорвал кредитный договор. Взамен компания "Агротерминал" отмечала, что предельный срок возврата займа по кредитному соглашению – 3 ноября 2026 года.
Суд решил, что "Приватбанк" правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.
По информации госреестра, основатель "Агротерминала" – компания "Бориваж". Ее бенефициарами являются Александр Скотник и Нарек Будагян, Ангонас Гарофита Николета, Эммануэль Флорентина Христиана, Арести Сеодоро. "Бориваж" и Скотники являются учредителями и "Агротерминал Логистик", которое было поручителем "Приватбанка" по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации.
Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области. Его стоимость, которую согласовали стороны ипотечного договора, составила 5,54 миллиарда гривен.
Что этому предшествовало
- В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, который принадлежит "Агротерминал Логистик" (конечный бенефициар – Игорь Коломойский).
- Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора в рамках уголовного производства в отношении 19 миллиардов гривен рефинансирования Нацбанка для "Приватбанка".
- Следствие считает, что имущество могли купить в результате совершения уголовного преступления.
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