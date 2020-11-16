Суд удовлетворил иск "Приватбанка" к компании Игоря Коломойского "Агротерминал". Он принял решение взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 миллиард гривен долга.

Такое решение принял Хозяйственный суд Одесской области, сообщает Finbalance.

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Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств "Приватбанк" разорвал кредитный договор. Взамен компания "Агротерминал" отмечала, что предельный срок возврата займа по кредитному соглашению – 3 ноября 2026 года.

Суд решил, что "Приватбанк" правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По информации госреестра, основатель "Агротерминала" – компания "Бориваж". Ее бенефициарами являются Александр Скотник и Нарек Будагян, Ангонас Гарофита Николета, Эммануэль Флорентина Христиана, Арести Сеодоро. "Бориваж" и Скотники являются учредителями и "Агротерминал Логистик", которое было поручителем "Приватбанка" по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации.

Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области. Его стоимость, которую согласовали стороны ипотечного договора, составила 5,54 миллиарда гривен.

Что этому предшествовало