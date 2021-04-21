"Приватбанк" снова может перейти в частную собственность. Такое намерение озвучил глава Нацбанка Кирилл Шевченко. В НБУ успокаивают, что вкладчикам не о чем беспокоиться.

В то же время эксперты уверяют, что инфляцию или рост курса доллара такая операция тоже не повлечет. Напротив, продажа "Приватбанка" иностранному инвестору будет хорошим знаком для всех.

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"Это означает, что какой-то инвестор, который несмотря на определенный негатив по Украине, к примеру, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции, о котором известно на Западе, доверился и зашел в Украину. И такое захождение в Украину может стать соответственно определенным сигналом для инвесторов", – пояснил директор Института экономической трансформации Илья Несходовский.

За сколько могут купить "Приватбанк"

По состоянию на сейчас за "ПриватБанком" тянется целый шлейф незаконченных судебных дел. Как в Украине, так и за рубежом. Впрочем, это не должно стать преградой при продаже банка. Хотя и существенно снизит его цену.

Этот актив во время национализации в 2016 году государство докапитализировало на сумму в 150 миллиардов гривен. И Нацбанку придется очень постараться, чтобы при продаже не проиграть в цене. Поэтому с заявлением о продаже в НБУ поспешили, считают финансисты.

Это не тот объект, который выставляется, как, простите, на базаре. Нет. Такие объекты продаются совсем по-другому, а именно ведутся переговоры с конкретным инвестором и с этим конкретным инвестором уже дальше потом осуществляется работа над тем, что он готов вложить,

– заметил Несходовский.

Эксперты очень осторожны в оценке реальной стоимости "Приватбанка". Говорят, цена зависит от многих факторов. Приблизительная сумма, которая звучит, – это 3 – 5 миллиардов долларов.

Кому может достаться банк

Важно то, что в отличие от многих государственных предприятий, "Приватбанк" не просто не является убыточным – он ежегодно генерирует дивиденды и зарабатывает деньги. Поэтому продажа этого банка станет для нашей экономики таким же знаковым событием, как, например, приватизация "Криворожстали" в 2005 году.

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Но при этом возникает пикантный вопрос: не захотят ли воспользоваться ситуацией и снова завладеть своим детищем бывшие владельцы – Игорь Коломыйский и Геннадий Боголюбов? Аналитики уверяют – для этого существуют предохранители.

"Первый – это сугубо экономический. Если "Приватбанк" продается по справедливой цене, та его часть, которая приносит деньги, – это очень большая сумма и, мне кажется, она не по карману как бывшим акционерам "Приватбанка", так и другим украинским олигархам. Предохранитель номер 2 – строгость Национального банка Украины. Купить банк на подставных людей, у которых нет нескольких миллиардов долларов, чтобы его на самом деле приобрести, будет невозможно", – заявил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Почему государство хочет продать "Приватбанк"

Почему же вообще такой большой актив, который к тому же еще и приносит деньги, государство хочет отдать в частные руки? Эксперты объясняют это тем, что сейчас в государственной собственности находится более 50% банковского сектора. И это негативное явление для экономики. В развитых странах эта доля составляет всего 6 – 8%.

"То есть, для того, чтобы повысить конкуренцию, чтобы увеличить прозрачность и подотчетность в этом секторе, привлечение иностранных партнеров, мощных, надежных, стратегических – это бесспорно плюс. Они принесут с собой свои макеты управления банком – это высокие, самые высокие стандарты корпоративного управления, это финансовая устойчивость банков иностранных, это бесспорно является плюсом", – отметила главная экономистка Офиса эффективного регулирования Юлия Корнеева.

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Кроме западных инвесторов, "Приватбанк" может быть интересен китайским банкам. Ведь первые 4 позиции в десятке крупнейших банков мира занимают именно они. Если же продажа "Приватбанка" действительно состоится, это создаст противоположную проблему, ведь тогда более 50% украинского банковского сектора окажется уже под контролем иностранного капитала.