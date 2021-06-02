"Приватбанк" был национализирован законно, – решение суда

Хозяйственный суд Киева закрыл дело относительно национализации "Приватбанка" в 2016 году. Иск подал бывший миноритарный акционер Банка Александр Дубилет.
Дубилет просил признать договор о купле-продаже "Приватбанка" незаконным. Иск касался банка, Минфина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Суд воспользовался положениями "антиколомойского закона"
Хозяйственный суд принял решение закрыть производство, воспользовавшись положениями так называемого "антиколомойского закона".
Хозяйственный суд закрыл производство по иску бывшего топ-менеджера банка, применив нормы "банковского" закона №590. Приватбанк приветствует решение Хозяйственного суда г. Киева о закрытии производства по иску бывшего миноритарного акционера "Приватбанка" Александра Дубилета,
– сообщили в пресс-службе "Приватбанка".
Истец Александр Дубилет – в Израиле
Зимой 2021 года Александру Дубилету и еще 2 экс-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен. Сам Дубилет уверяет, что не скрывается от следствия и проживает сейчас в Израиле.
Что известно о национализации "Приватбанка"
- Национализация "Приватбанка" состоялась в декабре 2016 года.
- Государство осуществило докапитализацию на 155 миллиардов гривен.
- По состоянию на 2021 год 20% украинского банковского рынка приходится именно на "Приватбанк".
- По словам министра финансов Сергея Марченко, как вариант, рассматривают приватизацию банка, для этого его могут разделить.