Дубилет просил признать договор о купле-продаже "Приватбанка" незаконным. Иск касался банка, Минфина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Суд воспользовался положениями "антиколомойского закона"

Хозяйственный суд принял решение закрыть производство, воспользовавшись положениями так называемого "антиколомойского закона".

Хозяйственный суд закрыл производство по иску бывшего топ-менеджера банка, применив нормы "банковского" закона №590. Приватбанк приветствует решение Хозяйственного суда г. Киева о закрытии производства по иску бывшего миноритарного акционера "Приватбанка" Александра Дубилета,

– сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

Обратите внимание! Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу финучреждения, это первое судебное решение Хозяйственного суда из более чем 50 судебных дел, инициированных бывшими акционерами, которое приняли, пользуясь "банковским законом".

Истец Александр Дубилет – в Израиле

Зимой 2021 года Александру Дубилету и еще 2 экс-менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении. Им инкриминируют растрату чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен. Сам Дубилет уверяет, что не скрывается от следствия и проживает сейчас в Израиле.

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