Приватбанк

Клиенты "ПриватБанка" могут пользоваться средствами на кредитной карте без уплаты процентов в период с 1 марта по 1 июня 2022 года. Однако проценты за февраль все еще будут списаны.

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На период действия кредитных каникул вы можете вносить средства на кредитную карту по своему усмотрению,

– говорится в сообщении ПриватБанка.

Альфа-Банк

Альфа-Банк по всем кредитным картам устанавливает каникулы с механизмом погашения. Минимальный платеж – нулевой, а процентная ставка – без изменений. То есть проценты оплачиваются путём увеличения суммы общей задолженности.

Если у клиента из-за погашения процентов задолженность вырастет сверх уровня кредитного лимита, его поднимут.

Также банк ввел кредитные каникулы по кредитам наличными и потребительскими кредитами на три месяца.

Monobank

Monobank продлит на месяц льготный период и отменит внесение обязательного платежа в этом месяце.

Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности,

– написал Гороховский, соучредитель банка.

Напомним, что в четверг, 26 февраля, банки временно ограничили доступ к кредитным средствам, но уже на следующий день доступ возобновили. Правда, с некоторыми ограничениями.

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