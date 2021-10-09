В "Приват24" произошел сбой: была задержка при проведении платежей
Источник:"Громадське"
У" Приват24 " 9 октября был технический сбой. Пользователи жаловались на задержку при проведении платежей через систему. В банке говорят, что проблему уже устранили.
Банк извиняется перед клиентами за неудобства. Просят проверять состояние платежей в архиве "Приват24". Об этом заявил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.
Ранее В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема
С повторными платежами лучше подождать
Если платеж или перевод завис, в банке просят не спешить и не проводить повторные.
Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный,
– заверил Серга.
Если клиент таки выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карту.
Люди жалуются на сбой в работе
Клиентка банка Татьяна Кузнецова рассказала, что не смогла перевести деньги с одной карты на другую. Она пыталась это сделать трижды. Женщина жалуется, что деньги сняло 3 раза.
На "горячей линии" ей сообщили о сбое в работе банка.
В "Приватбанке" убеждают, что по состоянию на 14:00 проблемы уже нет.
Предыдущий сбой в"Привате"
В конце сентября в приложении "Приват24" тоже случился сбой. Пользователи жаловались., что невозможно было авторизоваться.
В банке тогда объясняли все "незапланированными техническими работами".