Банк извиняется перед клиентами за неудобства. Просят проверять состояние платежей в архиве "Приват24". Об этом заявил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга.

Ранее В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема

С повторными платежами лучше подождать

Если платеж или перевод завис, в банке просят не спешить и не проводить повторные.

Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный,

– заверил Серга.

Если клиент таки выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карту.

Люди жалуются на сбой в работе

Клиентка банка Татьяна Кузнецова рассказала, что не смогла перевести деньги с одной карты на другую. Она пыталась это сделать трижды. Женщина жалуется, что деньги сняло 3 раза.

На "горячей линии" ей сообщили о сбое в работе банка.

В "Приватбанке" убеждают, что по состоянию на 14:00 проблемы уже нет.

Предыдущий сбой в"Привате"

В конце сентября в приложении "Приват24" тоже случился сбой. Пользователи жаловались., что невозможно было авторизоваться.

В банке тогда объясняли все "незапланированными техническими работами".