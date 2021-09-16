Прежде всего в приоритете – медицина. Об этом в эфире 24 канала сказал министр финансов Сергей Марченко.
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По его словам, на эту сферу дополнительно предусматривают 34 миллиарда гривен. В частности должны возрасти зарплаты врачей и медицинских работников.
Также (в приоритете – 24 канал) военная сфера, которая получит второй по значимости ресурс – 17 миллиардов гривен,
– отметил Марченко.
Кроме денег из госбюджета сфера получит гарантии и поддержку от международных организаций.
Как перекрыть дефицит бюджета
Перекрывать дефицит бюджета в 2022 году, как отметил министр, планируют путем традиционных источников:
- прежде всего облигациями внутреннего государственного займа;
- займами от международных партнеров, в частности от Международного валютного фонда;
- сотрудничество с Европейским союзом.
"Надеемся, что сможем продолжать размещать наши еврооблигации в следующем (2022 – 24 канал) году", – объяснил Марченко.
Марченко прокомментировал Госбюджет-2022: смотрите видео
Зарплаты для врачей
В 2022 году медицинские работники получат повышенные зарплаты. Марченко сомневается, что депутаты могут этому помешать, в частности уменьшить оплату.
"Мы в бюджете предусмотрели деньги в необходимом объеме, чтобы зарплата врача была не менее 20 тысяч гривен", – сказал министр финансов.
Коротко о Госбюджете-2022
- Правительство 15 сентября 2021 года одобрило Госбюджете на 2022 года.
- В частности большее количество денег направили на медицину, образование и развитие культуры, искусства и спорта.
- Кроме этого, в проект бюджета-2022 предусмотрели дальнейшее повышение минимальной зарплаты. Поднимут и прожиточный минимум.