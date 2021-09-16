Прежде всего в приоритете – медицина. Об этом в эфире 24 канала сказал министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также На счетах Минобороны могут остаться неиспользованные 15 миллиардов, – нардеп

По его словам, на эту сферу дополнительно предусматривают 34 миллиарда гривен. В частности должны возрасти зарплаты врачей и медицинских работников.

Также (в приоритете – 24 канал) военная сфера, которая получит второй по значимости ресурс – 17 миллиардов гривен,

– отметил Марченко.

Кроме денег из госбюджета сфера получит гарантии и поддержку от международных организаций.

Как перекрыть дефицит бюджета

Перекрывать дефицит бюджета в 2022 году, как отметил министр, планируют путем традиционных источников:

прежде всего облигациями внутреннего государственного займа;

займами от международных партнеров, в частности от Международного валютного фонда;

сотрудничество с Европейским союзом.

"Надеемся, что сможем продолжать размещать наши еврооблигации в следующем (2022 – 24 канал) году", – объяснил Марченко.

Марченко прокомментировал Госбюджет-2022: смотрите видео

Зарплаты для врачей

В 2022 году медицинские работники получат повышенные зарплаты. Марченко сомневается, что депутаты могут этому помешать, в частности уменьшить оплату.

"Мы в бюджете предусмотрели деньги в необходимом объеме, чтобы зарплата врача была не менее 20 тысяч гривен", – сказал министр финансов.

Кстати! О том, что зарплаты медицинских работников – в приоритете, сказал и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Сумма, по его словам, будет увеличиваться в зависимости от нагрузки и отделения, в котором работает человек.

Коротко о Госбюджете-2022

Коротко о Госбюджете-2022 / Инфографика 24 канала