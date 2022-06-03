Приняли решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене

В рамках подготовки к отопительному сезону Правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене.

Цена будет зафиксирована на уровне 7400 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства 3 июня.

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Для чего нужна фиксированная цена на газ

Денис Шмигаль заявил, что фиксированная цена не позволит местным властям повышать тарифы для людей. Глава Правительства уже поручил профильным министерствам с местными властями в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.

Также премьер-министр отметил, что государство заинтересовано в возвращении украинцев домой. Для этого нужно обеспечить соответствующие условия.

С начала военных действий наши энергетики вернули свет для более 4,5 миллионов украинцев. 85% семей на деоккупированных территориях снова со светом. Вся Киевщина снова с газом. Продолжаются ремонтные работы на Черниговском водоканале – на трех из пяти водонасосных станциях. Правительство выделило 150 миллионов гривен, чтобы максимально быстро решить эту проблему,

– рассказал глава Правительства.

Водоснабжение и водоотвод уже возобновили в Ирпене, Буче, Гостомеле и Ворзеле. Сейчас там приступают к ремонту котельных. По словам Шмыгаля, если есть проблемы с отоплением или сильно поврежденные ТЭЦ, на места выезжают министры.

Во всех областях ежедневно работают комиссии, фиксирующие повреждения

В настоящее время в четырех регионах зафиксировали 35 тысяч поврежденных или разрушенных объектов. Почти 75% из этих 35 тысяч находятся в Киевской области.

В Харьковщине, Николаевщине, Донбассе и Луганщине трудно провести точную оценку, ведь активные бои и постоянные обстрелы там не прекращаются.

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