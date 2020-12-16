Физические лица-предприниматели имеют возможность подать заявку на получение помощи от государства до 31 декабря 2020 года. Программа по поддержке украинского бизнеса начала работать с понедельника, 14 декабря.

140 тысяч человек уже подали заявки

Заявки поступают через приложение "Дия", и сейчас количество желающих достигло 140 тысяч человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует 24 канал.

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Чтобы программой могло воспользоваться максимальное количество украинцев, а это примерно 1 миллион работников, было принято решение продлить срок принятия заявлений на получение 8000 гривен до 31 декабря 2020 года,

- сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что через региональные отделения налоговой службы работает программа по компенсации единого социального взноса. Через Государственный центр занятости действует программа компенсации бизнеса по частичной занятости. В правительстве уверяют, что бюрократические моменты с подачей документов максимально упростили.

Что известно о помощи ФЛП из-за карантина:

4 декабря Верховная Рада проголосовала за ряд законов, которые должны помочь предпринимателям в кризисное время карантина. Отдельно:

законопроект президента Зеленского №4441 , который предусматривает выделение денег из фонда противодействия коронавирусу на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений;

, который предусматривает выделение денег из фонда противодействия коронавирусу на поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений; законопроект №4430 о списании налоговых долгов, освобождении от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП 1 группы;

о списании налоговых долгов, освобождении от уплаты единого социального взноса и единого налога ФЛП 1 группы; еще один законопроект главы государства №4429 – о единовременной финансовой помощи для украинцев, потерявших часть доходов, и бизнесов, вынужденных сокращать расходы на работников.

Больше о том, кто может получить 8 тысяч от государства, читайте здесь.