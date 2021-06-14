Прибыль Укрзализници продолжает расти: сколько заработала компания по состоянию на май

Председатель правления АО "Укрзализница" Иван Юрик рассказал, что компания второй месяц подряд получает прибыль. На конец мая 2021 года она составляет около 40 миллионов гривен.

Прибыль Укрзализници за два месяца

В апреле 2021 года Укрзализниця вышла на прибыльный уровень и заработала 35 миллионов гривен прибыли, а в мае – почти 39 миллионов гривен.

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Что повлияло на рост прибыли компании

Со слов Ивана Юрика, положительная тенденция роста финансовых поступлений фиксируется благодаря эффективному внедрению антикризисного плана в компании и улучшению операционной работы в грузовом сегменте. Также на рост прибыли повлияло увеличение объемов грузовых перевозок и ослабление карантинных мероприятий в стране.

Увеличение доходов от пассажирских перевозок произошло благодаря новым рейсам и оживлению отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 миллионов гривен, тогда как в апреле – почти 344 миллиона гривен, в марте – около 364 миллионов гривен.

Убытки Укрзализници в январе – марте 2021 года

Обратите внимание, что Укрзализниця в мае 2021 года улучшила оборот грузовых вагонов на 20,5%, а среднесуточная нагрузка вышла на уровень докризисного 2019 года.

Председатель правления АО "Укрзализници" напомнил, что с января по март компания работала с убытками. Они возникли на фоне борьбы с финансовым кризисом и пандемией.