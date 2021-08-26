Это в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда прибыль достигал лишь 29,4 миллиарда в украинской валюте.

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С отрицательным финансовым результатом работали 25% предприятий

Предприятия, работали рентабельно, за первое полугодие получили 461,7 миллиарда гривен прибыли.

Сразу 25,4% предприятий работали с отрицательным финансовым результатом. Несмотря на это, их убытки в январе – июне 2021 года сократились на 67% по сравнению с 2020 годом.

Во 2 квартале выросло ВВП

Ранее Госстат сообщил и о росте ВВП во 2 квартале 2021 года. Внутренний валовой продукт увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Однако, если сравнивать с первым кварталом, то он – сократился на 0,8%. Причина этого сезонный фактор. По сравнению с 2020 годом показатели улучшились из-за постепенного восстановления после карантина и высокого потребительского спроса населения.