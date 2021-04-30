Распределение чистой прибыли ПриватБанка

Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год составил 24 302,22 миллиарда гривен. 80% от прибыли будет направлено в государственный бюджет. Правительство в распоряжении о "Некоторых вопросах деятельности АО КБ "ПриватБанк" утвердило распределение чистой прибыли банка. 

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Чистая прибыль и годовые дивиденды будут направлены следующим образом: 

  • 80% чистой прибыли в размере 19 441,78 миллиона гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 15% чистой прибыли в размере 3 645,33 миллиона гривен на покрытие накопленных убытков прошлых лет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1 215,11 миллиона гривен в резервный фонд.