Распределение чистой прибыли ПриватБанка
Чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2020 год составил 24 302,22 миллиарда гривен. 80% от прибыли будет направлено в государственный бюджет. Правительство в распоряжении о "Некоторых вопросах деятельности АО КБ "ПриватБанк" утвердило распределение чистой прибыли банка.
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Чистая прибыль и годовые дивиденды будут направлены следующим образом:
- 80% чистой прибыли в размере 19 441,78 миллиона гривен – на выплату дивидендов в государственный бюджет;
- 15% чистой прибыли в размере 3 645,33 миллиона гривен – на покрытие накопленных убытков прошлых лет;
- 5% чистой прибыли в размере 1 215,11 миллиона гривен – в резервный фонд.