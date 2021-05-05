Чистая прибыль "Нафтогаза"

За первый квартал 2021 года – 12,6 миллиарда гривен.

– За первый квартал 2020 года – 3,2 миллиарда гривен.

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Однако, Ван Дриель рассказал на своей странице в фейсбуке, что это лишь предварительный результат, который еще не прошел аудит и подлежит дальнейшей проверке. Финансовый директор отметил и то, что деловая среда демонстрирует явные признаки восстановления с более высокими ценами и большим спросом, чем в прошлом году.

Ожидаемый результат показывает нашу стойкость: три квартала подряд рентабельность повысилась. Наши усилия по превращению окупаются ,

– рассказывает Питер Ван Дриель.

Убыток "Нафтогаза"

Консолидированный чистый убыток "Нафтогаза":

за 2020 год – достиг 19,002 миллиарда гривен,

– в 2019 году – составил 63,294 миллиарда гривен.

Чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 миллиарда гривен, как сообщает издание "Интерфакс –Украина" .

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юрлица:

в 2020 году – 18,002 миллиарда гривен,

– за 2019 – 50,658 миллиарда гривен.

Доходы "Нафтогаза"

Чистый доход в 2020 году компании сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом, или до 121,059 миллиарда гривен.

Доходы "Нафтогаза" в 2020 году выросли на 27,1% (на 41,184 миллиарда гривен) по сравнению с 2019 годом – до 193,017 миллиарда гривен.

Доходы "Нафтогаза" в 2020 году: